‘Kalbimin Kendine Göre Nedenleri Vardı’ Artemis Yayınları’ndan çıktı

İclal Aydın Kitap Kulübü, çıktığı andan itibaren çok sevilen ve ilk haftasında üç baskı yapan Mutluyken Zaman Hızlı Akar’ın ardından ikinci kitabı ile bir kez daha okur karşısında. Psikolog Hilal Özcan’ın kaleme aldığı Kalbimin Kendine Göre Nedenleri Vardı ilgi çekici karakterleri, sarsıcı hikâyesi ve her okuru kalbinin bir noktasından yakalayacak tahlilleriyle ellerden düşmeyen bir kitap olacak.

Kenan ve Ece karşı koyamadıkları bir çekimle birbirlerine yaklaşırken okurun da benzer bir çekimle bağlandığı Hikâye, bir yandan da iyilik, aşk, mutluluk, acı gibi kavramlar üzerine düşünce tohumları ekiyor okurun zihnine. Gündelik hayatta üzerine düşünmeden yaşadığımız, olduğu gibi kabul ettiğimiz pek çok duygunun derinlerine inme imkânı veren öyküsüyle Kalbimin Kendine Göre Nedenleri Vardı, yeni başucu kitabınız olmaya aday.

ARKA KAPAK

Hilal Özcan bugüne dek biriktirdiklerini aktarmak için bir kitap yazmakla onu tanımayan pek çok insana faydası olacak adımlar attı. Bu birikimin doğal bir sonucu olan bu kitabı okurken hem bir aşk hikâyesinde hem de bir düşünceler denizinde yol alacaksınız. Elinizde mutlaka bir kurşun kalem olsun. Zira altını çizeceğiniz çok satır olacak… Sonra, ikinci okuyuşunuzda renkli bir kalem kullanın. Kitaba dönüp baktığınız farklı zaman dilimlerinde hangi farklı satırların sizi etkilediğini hayretle göreceksiniz.

– İCLAL AYDIN

“Ona göre aşk bu dünyaya ait değil. Sanki başka bir gezegende yaşıyor ve doğası ölümsüz. Bize yüzünü gösterdiği, içimize düştüğü anda, aslında bizi de o ölümsüzlüğe çağırıyor. Ama biz bunu anlamıyoruz. Başka bir evrenin varlığı olan aşkı bu dünyada yaşatmaya çalışıyoruz. Bu da suyun olmadığı bir gezegende çiçek ekmeye benziyor. Biz aşkın öldüğünü zannediyoruz ama aslında aşk sadece bu dünyada ölüyor. Ve eğer onu yaşatmak istiyorsak, onu bu dünyada tutmakta diretmek yerine, aşkın kendi âlemine geçmemiz gerekiyor.”