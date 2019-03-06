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“Kalıpların dışında kadın” sergisi kapılarını açıyor
“Kalıpların dışında kadın” sergisi kapılarını açıyor
'Kalıpların Dışında Kadın' sergisi, 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü'nde sanatseverlere kapılarını açacak.
Kültür Sanat 6 Mart 2019 - 09:59

‘Kalıpların Dışında Kadın’ temalı sergi, 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü’nde İstinyePark’ta sanatseverlerle buluşacak. İyilik İçin Sanat Derneği işbirliğiyle düzenlenen sergide, 40'ın üzerinde sanatçı, kalıpların dışındaki kadınları yorumlayacak.

18 Mart’a kadar görülebilecek olan sergi, tarihten bugüne sanat üretimi içinde yaratıcı bir özne olarak yer alan kadın figürüne dikkat çekmeyi amaçlıyor.

Sergi kapsamında 8 Mart Cuma günü, panel dizisi düzenlenecek. Nazlı Keçili, Çiğdem Eşrefizade ve Aylin İşcan Yener'in yöneteceği oturumlarda, Ahu Orakçıoğlu, Aslı Hatemi, Aslı Özok, Aslı Perker, Bedri Baykam, Dilek Avşar, Edvina Sponza, Gülay Semercioğlu, Tülay Dölen, Ebru Uygun, Simge Telman, Ruken Mızraklı, Cahide Erel, Sitare Kalyoncuoğlu ve Prof. Süleyman Saim Tekcan konuşmacı olacak.

Sergi süresince satışa çıkarılacak eserlerden elde edilecek gelir İyilik İçin Sanat Derneği'ne bağışlanacak.

Son güncelleme: 14:38 - 06.03.2019
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