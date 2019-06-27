‘Kameralı Kadınlar’dan ilk atölye

WMC Turkey, Balkanlar, Ortadoğu ve Asya coğrafyasından sinemacı kadınları bir araya getirerek, bir yandan mesleki bir network ağı kurmayı; bir yandan da kadının, kamera önünde ve arkasında yer alış biçiminde, fırsat eşitliğinden, cinsiyet ayrımcılığına uzanan pek çok alanda güç birliği oluşturmayı hedefliyor.

Bu amaçla, henüz birinci yılını doldurmadan, farkındalık yaratmaya yönelik paneller, kadın yönetmenlerin projelerine destek olma ve network ağının genişletilmesine yönelik pek çok projeyi hayata geçiren WMC, Uluslararası ilk senaryo atölyesini de 27 Mayıs -2 Haziran tarihleri arasında gerçekleştirdi. 5 Kurgu, 2 Belgesel ve 1 Kurgu-Belgesel (Mocumentary) olmak üzere, 8 Yönetmen Kadının projelerini ulusal ve uluslararası mentorların eğitiminde geliştirdikleri atölye, akşamları, yönetmenlerin Assos halkına açık yaptıkları film gösterimleri ile de zenginleştirildi.

AB Sivil Düşün tarafından desteklenen Atölye'ye Rotterdam'dan Keles Foundation, Writer Duet, Longevity Hotel, Küçükkuyu Belediyesi sponsorlukları ile katkıda bulundular. Sivil Düşün'den atölyeye katılan Ayça Kurtoğlu'nun gerçekleştirdiği sunumla, kadınların, genelde toplumdaki, özelde ise sinemadaki kodlamalarının masaya yatırıldığı çalışma toplantıları ile de öne çıktı.

WMC Senaryo Atölyesi 8 projenin geliştirme çalışmaları için ulusal ve uluslararası 5 mentorü Assos'ta ağırladı. Euroimages ve EWA'da senaryo danışmanlığı yapmış olan Simona Nobile İtalya'dan, belgesel alanındaki danışmanlıkları ile bilinen Menna Laura Meijer ise Hollanda'dan atölyeye katıldılar. Türkiye'den ise pek çok projede senaryo doktoru olarak imzası bulunan, akademisyen Gülengül Altıntaş ile gerçekleştirdiği Film Forum'lar ve Film Lab Atölyeleri'ndeki deneyimleriyle yapımcı Zeynep Atakan ve Belgesel Film Yapımcısı Zeynep Merve Uygun bilgi ve deneyimlerini WMC Atölye katılımcıları ile paylaştılar.

Uluslararası film satış ve dağıtım adımları ile uluslararası festival market dinamiklerini ise bu konudaki uzmanlığı ile bu yıl ki WMC Atölyenin Assos koordinasyonunu da üstlenen Nurcan Güzel anlattı.

Bir hafta boyunca Assos'da Logevity Otelde gerçekleşen eğitimlere;

“12'ye 5 Kala” (Yönetmen-Yapımcı Gülten Taranç)/ “Gülüşün Ömre Bedel” (Yönetmen Sefa Öztürk-Yapımcı Ekin Çalışır)/ “Neden Ben” (Senaryo Niki Tsilingiroglu- Yönetmen Marianna Evenomou-Yapımcı Lilette Botasi)/ “Paradox” (Yönetmen Sevinç Baloğlu- Yapımcı Serap Engin-Su Baloğlu) /“Zamansız” Yönetmen Mediha Didem Türemen -Yapımcı Aslı Akdağ)/ “Hava'nın Tohumu”(Yönetmen Burçak Üzen)/ “Adı Güzide” (Yönetmen Eylem Laftan) /“Buluşma” (Yönetmen Serpil Altın-Yapımcı Serpil Altın – Korhan Uğur projeleri katıldı.