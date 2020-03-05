Kampanya nasıl yazılır? TDK güncel yazım kılavuzuna göre kampanya mı, kanpanya mı?

Türk Dil Kurumu’nun online yazım kılavuzu, çevrimiçi ortamda kelime sorgulama imkanı vermektedir. Türkçe’de bazı kelimelerin anlamları ve yazılış biçimleri sık sık bu sözlük üzerinde sorgulanmaktadır. TDK’nın güncel yazım kılavuzunda sık sık aranan bu kelimelerden biri de ‘kampanya'dır.
KAMPANYA NE DEMEK:
1- Politika, ekonomi, kültür vb. alanlarda belirli bir süredeki etkinlik dönemi.
2- Tüketiciyi özendirmek için belli sürelerde düzenlenen indirimli veya taksitli satış.
KAMPANYA NASIL YAZILIR?
Bu kelimenin kampanya mı, kanpanya mı olarak yazıldığı sorgulanır. Bu kelimenin doğru kullanımı kampanya şeklinde olmalıdır.
kanpanya (Yanlış kullanım)
kampanya (Doğru kullanım)
Cümle içinde kullanımı:
“Beyaz eşya kampanyaları ile birlikte satışlarda patlama yaşandı.”