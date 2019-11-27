Kamuoyu nasıl yazılır? TDK’ya göre ‘kamu oyu’ bitişik mi, ayrı mı yazılır?

Kamuoyu nasıl yazılır? TDK’ya göre ‘kamu oyu’ bitişik mi, ayrı mı yazılır?

Türk Dil Kurumu (TDK) güncel yazım kılavuzu ile internet ortamında hizmet vermektedir. Birçok kelimenin nasıl yazıldığı bu güncel sözlük sayesinde online olarak sorgulanabilmektedir. Bu sayfada en çok sorgulanan sözcük tipleri bitişik ya da ayrı yazılması gerekenlerdir. Bu sözcüklerden biri de ‘kamuoyu’dur. Kamuoyu mu, kamu oyu mu? Nasıl yazılır? TDK'ya göre anlamı ve doğru kullanımı ile ilgili merak ettiğiniz tüm detaylar haberimizde...

Türkçede özellikle iki sözcüğün yan yana gelerek oluşturduğu yeni sözcük ya da sözcük öbeklerinin nasıl yazıldığı çok karıştırılır. Türkçeyi yazım kılavuzuna uygun bir şekilde kullanmak isteyenlerin sık sık yazılışını merak ettikleri sözcüklerden biri de ‘kamuoyu'dur

KAMUOYU NE DEMEK: Bir konuyla ilgili halkın genel düşüncesi, halkoyu, amme efkârı, efkârıumumiye anlamındadır.

KAMUOYU NASIL YAZILIR?

Bu kelimenin kamuoyu mu, kamu oyu mu olarak yazıldığı sorgulanır. Bu kelimenin doğru kullanımı kamuoyu şeklinde olmalıdır. Yani birleşik yazılmalıdır.

kamu oyu (Yanlış kullanım)

kamuoyu (Doğru kullanım)

Cümle içinde kullanımı:

“Her şeçim zamanı kamuoyu yoklamaları halkın nabzını tutar.”