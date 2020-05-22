Kamuran Akkor’un torunu Cengiz Orhonlu ‘Genç Yetenek’ ödülünün sahibi oldu

İlk kez 2013 yılında verilen ve sekiz yıldır aralıksız devam eden ‘Ekin Yazın Dostları Tiyatro Ödülleri’nin sahipleri belli oldu. Corona virüsü salgını nedeniyle tiyatroların sezonu zorunlu olarak erken kapatmasına karşın sonuçlanan ödüller için seçici kurul sezon içinde elli sekiz oyun izleyerek, yirmi ayrı dalda tiyatro ödülleri verdi.

Yirmi ayrı dalda dağıtılan ödüllerden biri de Türk müziğinin unutulmaz efsane isimlerinden Kamuran Akkor'un tiyatro sanatçısı torunu olan Cengiz Orhonlu'ya verildi. Orhonlu, ‘Genç Yetenek’ ödülünün sahibi oldu.

Gayrettepe Kats Sahne'de bu sezon birlikte sahneye çıkan ikili “Kelebekler Özgürdür” adlı oyunda anne ve oğlu canlandırmışlardı. Sezon içinde büyük ilgi gören, yönetmenliğini Özdemir Çiftçioğlu'nun, süpervizörlüğünü Onur Şenay'ın yaptığı ve Kamuran Akkor, Cengiz Orhonlu, Özge İnce ve Ümit İlban'nın rol aldığı kapalı gişe sahnelenen oyunda anne evinden ayrılan Caner'in, komşusu maceraların kızı Defne ile mantığın sesi bir annenin hikayesi iki perdelik komedi izleyicilerden tam not almıştı.

