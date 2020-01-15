Kangren nasıl yazılır? TDK güncel yazım kılavuzuna göre kangren mi, kangıren mi?

Kangren nasıl yazılır? TDK güncel yazım kılavuzuna göre kangren mi, kangıren mi?

Türkçe'de kullanılan bir çok kelime söyleyiş ve yazılış biçimlerindeki farklılıklar nedeniyle yanlış yazılır. Bu kelimelerden biri de ‘kangren’dir. Kangren mi, kangıren mi? Nasıl yazılır? TDK'ya göre anlamı ve doğru kullanımı ile ilgili merak ettiğiniz tüm detaylar haberimizde...

Türk Dil Kurumu’nun online yazım kılavuzu, çevrimiçi ortamda kelime sorgulama imkanı vermektedir. Türkçe’de bazı kelimelerin anlamları ve yazılış biçimleri sık sık bu sözlük üzerinde sorgulanmaktadır. TDK’nın güncel yazım kılavuzunda sık sık aranan bu kelimelerden biri de ‘kangren'dir.

KANGREN NE DEMEK: Vücudun herhangi bir yerindeki dokunun oraya kan gelmemesi sonucu ölmesi.

KANGREN NASIL YAZILIR?

Bu kelimenin kangren mi, kangıren mi olarak yazıldığı sorgulanır. Bu kelimenin doğru kullanımı kangren şeklinde olmalıdır.

kangıren (Yanlış kullanım)

kangren (Doğru kullanım)

Cümle içinde kullanımı:

“Ayağındaki yara bir türlü iyileşmedi, sonunda kangren oldu.”