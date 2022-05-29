Kanıtlar sunuldu, tanıklar dinlendi, sıra jüride… Amber Heard ve Johnny Depp davasında karar bekleniyor

Haftalardır devam eden ve Hollywood'un iki ünlü isminin tüm özel heyatını ortaya döken davada sona gelindi. Amber Heard ve Johnny Depp davasında sıra jürinin kararında. Peki hangi taraf kazanacak? Sosyal medya kimin yanında?

Sozcu.com.tr

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Sadece 15 ay evli kalan çift boşandıklarından sonra bile birbirleriyle tartışmaya ve hatta savaşmaya devam ediyor. Dünya, birkaç haftadır Amber Heard ve Johnny Depp davasına odaklandı.

Yılların başarılı oyuncusu Johnny Depp, Amber Heard tarafından cinsel, fiziksel ve psikolojik tacizle suçlandı. Heard, ilk olarak 2018’de isim vermeden de olsa Washington Post için kaleme aldığı yazıda Depp’i “kadın döven” olarak niteledi ve kendini de şiddete maruz kalmış bir halk figürü olarak tanımladı. Depp, bu yazıdan sonra kısa sürede Hollywood’daki işlerini bir bir kaybetmeye başladı ki bunların başında Fantastik Canavarlar ve Karayip Korsanları gibi iki önemli seri yer alıyor.

Davada ikilinin ilişkilerine dair pek çok detay ortaya döküldü. Heard, Depp’in kendisine defalarca vurduğunu, kırık bir şişeyle cinsel tacizde bulunduğunu iddia etti. Duruşmalar sırasında bu iddialarını ileri sürerken sık sık da gözyaşlarına boğuldu.

Depp ise en başından itibaren bütün bu iddiaları reddedip Heard’ün kanıtlarını çürütmek için yeni kanıtlar ve tanıklar sundu. Davaya damga vuran olaylarda biri de bu kanıtlarla ortaya çıktı; Heard’ün Depp’i yumrukladığını söylediği ses kaydı dinlenirken davanın son günlerinde sürpriz bir tanık da Depp’in yanında yer alarak herkesin dikkatini çekti.

Heard, gördüğünü iddia ettiği şiddet anlarından birini anlatırken Depp’in eski sevgilisi Kate Moss’u da zamanında merdivenlerden ittiğini belirtince tanık olarak Kate Moss da davadaki yerini aldı.

Video aracılığıyla katılan Moss, Depp’ten asla hiçbir zaman şiddet görmediğini belirterek tüm iddiaları çürüttü.

Ayrıca davada Depp’in dolapları yumrukladığı görüntüleri Heard’ün sızdırdığı, kendisinin yaralı olan yüzünün çekilmesini sağlaması için paparazileri organize ettiği ve kanıt olarak sunduğu fotoğraflar üzerinde oynadığı da dikkat çeken diğer gelişmeler arasında yer aldı.

Heard’ün tanıklarının oyuncunun iddialarını doğrulayamaması dikkat çekerken özellikle psikolog olarak çağırdığı doktorun ifadeleri de sosyal medyaya damga vurdu.

JÜRİNİN ODAKLANACAĞI NOKTA…

Virginia’da yedi kişilik bir sivil jüri, Johnny Depp’in Amber Heard’e karşı açtığı iftira davasında salı günü değerlendirmelerini yapacak. Ancak jürinin bakacağı şey, kamu tartışmalarından çok daha farklı.

Dava, bir iftira iddiası. Depp, Aralık 2018’de The Washington Post’ta kendisini “aile içi istismarı temsil eden bir halk figürü” olarak nitelendiği makalede, Fairfax County Circuit Court’ta Heard’a iftira davası açtı. Bu makalede Depp’in adından bahsedilmiyor, ancak avukatları yine de onun karalandığını söylüyor.

Bu yüzden de kapanış konuşmalarında Depp’in avukatı Camille Vasquez, Heard’ün serbest konuşma haklarının sınırları olduğunu savundu: “İnsanları inciten ve karalayan yalanlar korunmaz.”

“YA HEPSİNE İNANIRSINIZ YA DA HİÇBİRİNE İNANMAZSINIZ”

Depp’in avukatları, yazıda açıkça Depp’e atıfta bulunulduğunu söyledikleri iki bölüme işaret etti. Davanın sonucu için oybirliği ile karar vermesi gereken jüri, makalenin karalayıcı olup olmadığını değerlendirecek. Ve karar formu, onlara bunun nasıl belirleneceği konusunda adım adım talimatlar veriyor. Ancak Depp halka açık bir şahsiyet olduğu için, jüri, Heard’ün kötü niyetle hareket ettiğine karar verirse iftiradan suçlu bulunabilir.

Depp’in avukatları jüriye, Heard’ün yalan söylediğini veya taciz iddialarından herhangi birini süslediğini düşünürse, ona güvenilemeyeceğini ve tüm taciz iddialarının güvenilmez olarak reddedilmesi gerektiğini belirtti. Camille Vasquez, “Ya hepsine inanırsınız, ya da hiçbirine inanmazsınız. Ya çirkin, korkunç bir tacizin kurbanı ya da kesinlikle her şeyi söylemeye hazır bir kadın” dedi.

JOHNNY DEPP HAYRANLARI OYUNCUYU YALNIZ BIRAKMADI

Johnny Depp hayranları, aktörün eski karısını bir yalancı olarak gösteren binlerce küfürlü TikTok videosuyla Amber Heard’ü hedef alıyor.

Hayranlar, altı haftalık karalama davası boyunca sosyal medya platformunda oldukça aktifti; klipleri milyarlarca kez görüntülendi. ‘#JusticeForJohnny’ başlığı altında paylaşılan videolarda, Heard’ü narsist olmakla suçlarken Depp’i taklit ettiğini iddia ettiler. Depp hayranları ayrıca Twitter ve Instagram’da da esprili paylaşımlar yaparak Heard’ü tiye aldılar.

Ancak TikTok gibi kullanıcı kitlesi genç bir mecrada da 58 yaşındaki oyuncuya desteğin yoğun olması ayrıca dikkat çekti.

Heard ile ilgili videolar paylaşan gençler dava sırasında da anıldı. Son defa ifade vermek için kürsüye çıkan Amber Heard her gün tehditler aldığını ve istismara uğradığını belirtirken bir kullanıcının, çocuğunu mikrodalga fırına koymakla tehdit ettiğini söyledi.

HOLLYWOOD’A GERİ DÖNECEK Mİ?

Fairfax County, Virginia adliyesinde altı haftadan fazla bir süre boyunca, Depp ve Heard avukatları kanıtlar sundular. Duruşmalarda, her iki tarafın hayatlarının derinliklerine inildi, mali yaşamları ve çocuklukta fiziksel istismarla ilgili ayrıntıları ortaya döküldü.

Her iki taraf da kapanış konuşmalarını cuma günü sundu. Peki Karayip Korsanları ve Fantastik Canavarlar gibi serilerden çıkarılan Johnny Depp bu davadan sonra yeniden beyaz perdeye döner mi?

Entertainment Weekly tarafından yayınlanan haberde, Hollywood’da uzun yıllardır deneyimli olan iki halkla ilişkiler uzmanı isimlerinin açıklanmaması koşuluyla görüşlerini belirtti. Uzmanlar, “Hollywood geri dönüş hikayelerini seviyor ve bu nedenle biri Karayip Korsanları ile iş yapmanın bir yolunu bulacaktır. Depp’in mahkemedeki küstah, esprili performansı insanlara onu neden sevdiklerini hatırlattı. Hepimize özgünlüğün önemini hatırlatıyor.”

Ancak her iki kaynak da Depp için bunun ana yıldızlığa giden uzun bir yol olduğunu iddia etti:

“Bence büyük stüdyolar için hâlâ zor bir satış. Yine de onun için bir yer olduğunu düşünüyorum ve geri dönmek için yavaş yavaş çalışabilir. Depp’in durumunda, ‘yanılmışım ve özür dilerim’ diyerek bir röportajı verebilir ve ardından bu tohumun meyve vermesini bekleyebilir.”

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