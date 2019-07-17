Bu web sitesi ne yazık ki Internet Explorer 9 ve altını desteklememektedir. Lütfen web tarayıcınızı Internet Explorer 10 ve üstü bir sürüme yükseltiniz.
- Trend Aramalar -
Title area
Kanseri yenen Arif Sağ sahnelere geri dönüyor
Kanseri yenen Arif Sağ sahnelere geri dönüyor
Türk halk müziği sanatçısı, bağlama virtüözü, akademisyen ve eski milletvekili Arif Sağ, kanser hastalığını yendi. Ünlü sanatçı, bu ay sahnelere dönüyor.
Kültür Sanat 17 Temmuz 2019 - 15:19

Yavuz ALATAN – ANKARA

Türk halk müziği sanatçısı, bağlama virtüözü, akademisyen ve eski milletvekili Arif Sağ, kanser hastalığını yendi. Ünlü sanatçı, bu ay sahnelere döneceğini müjdeledi. Sağ, ‘'Üç Usta Bir Muhabbet'' adlı konser dizisine, Sabahat Akkiraz ve Erdal Erzincan ile birlikte 24 Temmuz günü Antalya Konyaaltı Açıkhava Tiyatrosu’nda başlayacak. Konserler dizisi 25 Temmuz'da Denizli'de, 30 Temmuz'da İzmir'de ve 31 Temmuz'da Balıkesir Altınoluk'ta devam edecek. Arif Sağ, tedavisi için bir süre Küba'ya da gitmişti.

Son güncelleme: 15:24 - 17.07.2019
Etiketler