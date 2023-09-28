Kanun Hükmü belgeseli, Altın Portakal Film Festivali’nden çıkarıldı

Antalya Altın Portakal Film Festivali Yönetmeni Ahmet Boyacıoğlu, 'Kanun Hükmü' belgeselini festival seçkisinden çıkardıklarını açıkladı.

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Kanun hükmünde kararnameyle (KHK) kamu görevinden çıkarılan doktor Yasemin Demirci ve öğretmen Engin Karataş'ın mücadelesini anlatan ‘Kanun Hükmü' adlı belgesel, daha önce çıkarılıp geri alındığı 60’ıncı Altın Portakal Film Festivali seçkisinden tekrar çıkarıldı.

“ŞAHSIM ADINA SORUŞTURMA AÇILDIĞI BİLGİSİ TARAFIMA ULAŞMIŞTIR”

Antalya Altın Portakal Film Festivali Yönetmeni Ahmet Boyacıoğlu, festivale ait sosyal medya X hesabından ‘Kanun Hükmü’ belgeseliyle ilgili açıklama yaptı.

Boyacıoğlu tarafından yapılan açıklamada şöyle denildi:

* “Bugün, iki bakanlık tarafından yapılan açıklamalar üzerine, 60. Antalya Altın Portakal Film Festivali Ulusal Belgesel Yarışmasında yer alan ‘Kanun Hükmü’ adlı filmin festivaldeki varlığı nedeniyle şahsım adına soruşturma açıldığı bilgisi tarafıma ulaşmıştır.

* Bu soruşturmayla birlikte benim ve ekibimin can güvenliği ile ilgili tehditler de oldukça yüksek perdeden devam etmektedir.

“SİNEMA SEKTÖRÜNDEN GEREKEN DESTEĞİ GÖREMEDİK”

* Antalya Altın Portakal Film Festivali ekibi tüm tarafların sesine kulak vermek adına ilgili filmi yeniden seçkiye alırken, yine festivalin birliğini ve bütünlüğünü düşünmüştür. Oysa, oldukça yüksek sesle tepkilerini dile getiren sinema sektöründen gereken desteği göremedik.

* Geldiğimiz noktada kendini sinema emekçileri adına sorumlı hissederek hareket eden bizler, olayın sorumlusu ve suçlusu olarak gösterilmek isteniyoruz. Herhangi bir terör örgütünün destekçisi olarak tarif edilmeyi kabul etmemiz mümkün değildir.

BELGESEL TEKRAR FESTİVAL SEÇKİSİNDEN ÇIKARILDI

* Bu aşamada yeni bir karar alarak ‘Kanun Hükmü’ adlı belgeseli 60. Antalya Altın Portakal Film Festivali seçkisinden çıkarıyoruz.”

NE OLMUŞTU?

‘Kanun Hükmü' adlı belgesel, “filmdeki bir kişi hakkında yargı sürecinin devam ettiği” gerekçesiyle 60. Antalya Altın Portakal Film Festivali'nin Ulusal Belgesel Yarışma seçkisinden çıkarılmıştı.

Yönetmen Nejla Demirci belgesel hakkında verilen kararı “sansür” olarak nitelemişti. Festivaldeki 20 jüri üyesi de belgesel seçkiye geri alınmazsa görevden çekileceğini açıklamıştı.

Ulusal Uzun Metraj Film Yarışması, Ulusal Belgesel Film Yarışması ve Ulusal Kısa Metraj Film Yarışması'nda yer alan 27 filmin yönetmen ve yapımcısı da filmlerini festivalden çekme kararı aldıklarını duyurmuştu. Karara sosyal medyadan da yoğun tepki gösterilmişti.

Altın Portakal Film Festivali'yse baskılara dayanamayıp geri adım atmıştı. Festivalin sosyal medya X hesabından yapılan açıklamada ‘Kanun Hükmü' belgeselinin yarışma seçkisine geri alınmasına karar verildiğini duyurulurken, “Filmdeki kişinin hakkında yargı sürecinin devam etmediğinin” belgelenmesi gerekçe olarak gösterilmişti.

Filmin geri alındığının açıklanmasından kısa süre sonra ise Kültür ve Turizm Bakanlığı, festivalden çekildiğini duyurmuştu.

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