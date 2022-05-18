Kanuni Sultan Süleyman’ın hayatı minyatürde

Trabzon'da Osmanlı padişahı Kanuni Sultan Süleyman dönemini anlatan 'Süleymanname' minyatür sergisi sanatseverlerin beğenisine sunuldu.

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‘Süleymanname’ kitap ve minyatür sergi programı için Orhahisar ilçesindeki Kanuni Sultan Süleyman Osmanlı Kültür Evi’nde açılış töreni düzenlendi.

Katılımcı ve davetlilerin kurdele kesimiyle minyatür sanatçısı Özcan Özcan’ın öncülüğünde kadın sanatçılar tarafından hazırlanan 54 özgün minyatürden oluşan sergi, sanatseverlerin ziyaretine açıldı.

Sergide, Kanuni Sultan Süleyman’ın saltanat ile gündelik yaşam serüveni anlatıldı.

Kanuni Sultan Süleyman’ın saray ve dışındaki hayatını kronolojik şekilde anlatılan kitap ve eserlerin orijinalleri minyatür sanatının incelikleri konusunda da dikkat çeken bilgileri içeren sergi 31 Mayıs’a kadar ziyaret edilebilecek. (DHA)