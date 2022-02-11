Kanye West, Billie Eilish’ten özür bekliyor: “Özür dilemezse Coachella’da olmayacağım”

Kanye West sosyal medya paylaşımında Billie Eilish'i hedef aldı. Rap yıldızı, Billie Eilish'in Travis Scott'tan özür dilemesini istedi. West, paylaşımında Coachella'da sahne almadan önce buna ihtiyacı olduğunu belirtti.

Sozcu.com.tr

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Her şey Billie Eilish’in cumartesi günü Atlanta’daki gösterisini sahne önünde nefes alma sorunu yaşayan bir hayranı için durdurmasıyla başladı. Eilish, ekibinin bir solunum cihazı tedarik etmesini sağladı ve “Devam etmeden önce insanların iyi olmasını bekliyorum” dedi.

Eilish’in bu hareketi örnek alınacak bir hareket olarak değil de Astroworld’de 10 kişinin ölümüne neden olan Travis Scott’a bir gönderme olarak yorumlandı.



Travis Scott’ın düzenlediği ve kasım ayında facia ile sonuçlanan gösteride Travis Scott sahneye çıktıktan kısa bir süre sonra izdiham yaşandı. Kargaşa sırasında ezilen, nefes alamayan 10 seyirci de hayatını kaybetti. Olaydan sonra Scott’ın ölenlerin arasından yürüdüğü, yaşanan izdihamı ve seyircilerin şovu durdurmasını isteyen bağırışlarını dikkate almadığı iddia edildi. Festivalin trajik olaylarındaki rolü nedeniyle rapçi aleyhine birkaç dava da açıldı.

Yaşananlardan Coachella programı da etkilendi. Festivalden Scott çıkarıldı ve yerine Billie Eilish eklendi. Festivalde Kanye West de sahne alacak ama ünlü rapçi bunun için Eilish’in özür dilemesini istedi. West, Instagram’da paylaştığı posta “Hadi Billie seni seviyoruz” diyerek başladı ve kimsenin trajedinin olmasını istemediğini ve Trav’ın sahnedeyken neler olduğu hakkında hiçbir fikrinin olmadığını söyledi. Ardından da “Performansımdan önce Billie’nin özür dilemesine ihtiyacım var” dedi:

Kanye West paylaşımında Scott ile olacağını söylese de Scott’ın rapçi ile sahnede performans gösterip gösteremeyeceği henüz belli değil.

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