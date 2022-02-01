Kanye West NFT dünyasına şimdilik kapıları kapadı: Gerçek dünyaya odaklandım

Dünyaca ünlü R&B yıldızı Kanye West, yakın gelecekte NFT dünyasında yer almayı düşünmediğini Instagram hesabından paylaştığı bir not ile duyurdu.

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Kanye West, diğer ünlüler ve müzisyenlerin aksine NFT çılgınlığından para kazanmayacağını söylüyor. Ama Kanye olduğu için fikrini değiştirmek için kapıyı açık bıraktı.

Sanatçı, karşılıksız tokenler hakkındaki duygularını boş bir kağıda aktardı ve Pazartesi günü Instagram’da 10.5 milyon takipçisi ile paylaştı.

2021’de NFT’ler üzerinden para kazanan Neymar, Eminem ve Melania Trump gibi ünlüler olsa da, Kanye West mantık olarak sanal varlıklara karşı çıkıyor.

NOT YAZARAK PAYLAŞTI

West tarafından yazılan notta;

“Benim odağım gerçek hayatta, gerçek yiyeceklerle, gerçek kıyafetler ve barınakla gerçek şeyler üretmek. Bana NFT üretecek misin diye sorup durmayın! Veya daha sonra sorun Ye… ” ifadeleri yer alıyor. West, böylelikle NFT dünyasına da kapıları aralık bırakıyor.

Öte yandan, Matrix’in yıldızı Keanu Reeves de NFT varlıklarını desteklemeyen isimlere katıldı. Film yıldızı Reeves, Matrix Resurrections hakkında verdiği bir röportajda NFT’lerin “kolayca yeniden üretildiği” konusunda şaka yapmıştı.

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