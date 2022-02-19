Kanye West YouTube, Spotify, Apple ve Amazon’u boykot ediyor

Ünlü rapçi, Donda 2'nin yalnızca 200 dolarlık Stem Player'da mevcut olduğunu, bu baskıcı sistemde müziği özgürleştirmenin zamanının geldiğini söyledi.

Sozcu.com.tr

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Kanye West, yeni albümü Donda 2’nin sadece Stem Player ile satışa sunulacağını söyledi. ABD’li rapçi, sanatçıların çalışmaları için yaptıkları küçük kesintileri gerekçe göstererek müziği bu baskıcı sistemden kurtarmanın zamanının geldiğini söyledi.

West, bu ayın sonlarında piyasaya sürülecek olan albümünün Apple, Amazon, Spotify veya YouTube gibi akış sitelerinde yer almayacağını belirtti. Stem Player’ı gösteren bir videoyu Instagram’da paylaşan West, “Donda 2 sadece benim kendi platformum olan Stem Player’da mevcut olacak. Apple Amazon Spotify veya YouTube’da değil. Bugün sanatçılar sadece yüzde 12 alıyor. Müziği bu baskıcı sistemden kurtarmanın zamanı geldi. Kontrolü ele alma ve kendimizinkini inşa etme zamanı. Sipariş vermek için şimdi stemplayer.com’a gidin.”

Stem Player, web sitesine göre küçük bir cihaz. Küçük disk şeklindeki cihaz vokalleri, davulları ve basları kontrol edebiliyor, ayrıca parçaları izole edip efektler ekleyebiliyor.

West’in 27 parçalık son albümü Donda, uzun gecikmelerden sonra geçen yıl ağustos ayında piyasaya sürüldü. Rapçinin 10. stüdyo kaydı, adını rahmetli annesi Donda West’ten alıyor ve 2019’daki Jesus Is King’in devamı niteliğinde.

West, son zamanlarda özel hayatıyla sık sık gündeme geliyordu. Kim Kardashian’ın yeni sevgilisi Pete Davidson’ı hedef alan West, paylaşımlar yaparak ünlü komedyenle dalga geçiyor, Kardashian’ı zaman zaman eleştirirken zaman zaman da geri kazanmak için gönderiler yazıyordu. Son olarak West, Sevgililer Günü’nde Kardashian’a bir kamyon dolusu gül göndermiş ancak Kardashian Instagram’dan West’i takip etmeyi bırakarak yanıt vermişti.

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