Kanye West’ten şaşırtan görüntü: Ödül törenine maskeli katıldı

Kanye West, 2022 BET Ödülleri'nde Sean Diddy Combs'a Ömür Boyu Başarı Ödülü'nü sunmak için sahneye çıktı. West'in sahnedeki görünümü izleyenleri şaşırttı.

Sozcu.com.tr

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Bir süredir sessizliğini koruyan Kanye West, BET Ödül Töreni’nde görüldü. West, Diddy’e ödülünü sunmak için sahneye çıktığında yıllar boyunca Diddy’e tavsiye için gittiğini anlattı.

West, ödüle layık görülen Diddy’den kardeşi olarak bahsetti. West, nisan ayında Grammy’de performans göstermesinin yasaklanmasından bu yana ilk defa bir ödül törenine katıldı. Ve maskeli bir kostüm tercih ederken izleyenleri görüntüsüyle oldukça da şaşırttı.

Beş Grammy’e aday gösterilen West’in, çevrimiçi davranışları nedeniyle sahneye çıkması yasaklanmıştı. West’in hesabı bu süreçte zorbalık ve taciz politikalarını ihlal ettiği için 24 saat süreyle askıya alınmıştı.

İlginizi Çekebilir Kanye West, Adidas'ı tasarımlarını çalmakla suçluyor

İlginizi Çekebilir Instagram'dan Kanye West'e ceza