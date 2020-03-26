Kapadokya Film Festivali’ne corona virüsü ertelemesi

Nevşehir Belediyesi tarafından, T.C Kültür Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğü'nün katkılarıyla bu yıl 29 Mayıs – 3 Haziran tarihleri arasında, ilki gerçekleştirilmesi planlanan Kapadokya Film Festivali, corona virüsü salgını nedeniyle ileri bir tarihe ertelendi.

Festivalin ertelenmesinden duydukları üzüntüyü dile getiren Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı, Nevşehir ve ülke genelinde virüs salgınına karşı büyük bir mücadelenin verildiğine dikkat çekti ve sağlığın öncelikli olduğunun altını çizdi.

Arı, Kapadokya Film Festivali'ni belirlenecek yeni tarihte düzenleyeceklerini ifade etti.

Festival Direktörü Suat Köçer, ülke genelinde alınan önlemler kapsamında ertelemenin kaçınılmaz olduğunu belirtti. Festivalin uzun ve kısa metraj film yarışmaları ile proje yapım desteklerinin yer aldığı Kapadokya Film Platformu'na ilginin beklenenin üzerinde gerçekleştiğini hatırlatarak gösterilen ilgiye teşekkür etti ve festival için belirlenecek yeni tarihin önümüzdeki süreçte açıklanacağını dile getirdi.