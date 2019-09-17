Kapadokya rekora koşuyor

Türkiye'nin önemli turizm merkezlerinden Kapadokya'daki müze ve ören yerlerini bu yılın Ocak-Ağustos döneminde 2 milyon 522 bin 378 turist ziyaret etti.

Kültür ve Turizm Bakanlığı verilerinden derlenen bilgiye göre peribacaları, doğal kaya oluşumlarıyla kaplı vadileri, yer altı yerleşim alanları, tarihi manastırları, mağara otelleri, sıcak hava balon turu ve çeşitli aktiviteleriyle turistlerin ilgisini çeken Kapadokya’yı, yılın 8 aylık diliminde ziyaret eden turist sayısı, 2018’e oranla yüzde 28, 2017’ye kıyasla yüzde 72, 2016’ya oranla da yüzde 139 civarında artarak 2 milyon 522 bin 378 oldu. Dünyanın dört bir tarafından gelenleri doğal, kültürel ve tarihi zenginlikleri ile karşılayan bölgedeki müze ve ören yerlerini ziyaret eden turist sayısında, son beş yılın en yüksek rakamlarına ulaşıldı. Kapadokya’yı 2015 yılının ilk 8 aylık diliminde 1 milyon 894 bin 86, 2016’da 1 milyon 57 bin 395, 2017’de 1 milyon 467 bin 682, geçen yıl ise 1 milyon 958 bin 764 turist gezmişti.

Bu yılın Ocak-Ağustos döneminde, müze ve ören yerlerine en yoğun ilgi 566 bin 33 ziyaretçi ile ağustos ayında yaşanırken, 8 aylık süreçte en çok ziyaret 933 bin 495 turist ile Göreme Açık Hava Müzesi’ne yapıldı.

İLK KEZ 3 MİLYONU AŞACAK

Göreme Turizm Geliştirme Kooperatifi Başkanı Mustafa Durmaz, yaptığı açıklamada, “2018 yılında bu yılın yoğun geçeceği tahmin ediliyordu. Şu an da zirve diyebileceğimiz bir turizm sezonu yaşıyoruz. Kapadokya tarihinde ilk defa bu yıl sonunda 3 milyon turist sayısının aşıldığı bir dönem yaşayacağız” dedi. Bu yılki tablonun 2020 yılı hakkında da fikir vereceğini dile getiren Durmaz, “Kapadokya bölgesinde özellikle son yıllarda sıcak hava balon turuna olan ilginin artması bölgeye gelen turist sayısına doğrudan olumlu etki yapıyor” diye konuştu.