Kapadokya sevdasını taşlara resmetti

Kapadokya'ya özgü sembollerle eserler üreten sanatçı Hatice Abalı'nın 'Kapadokya'nın Perileri 2021' ismini verdiği illüstrasyon sergisi Argos in Cappadocia'da bulunan Müze Salonu'nda kapılarını açtı.

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Kapadokya’ya özgü sembollerle eserler üreten resim sanatçısı Hatice Abalı'nın ‘Kapadokya’nın Perileri 2021’ adını verdiği 6. kişisel illüstrasyon sergisi, Nevşehir’in Uçhisar ilçesindeki Argos in Capadocia’da bulunan Müze Salonu’nda sanatseverlere kapılarını açtı.

Kapadokya’nın tarihi coğrafyasından ilham alan sanatçı, eserlerinde yıllarca antika pazarlarından topladığı Osmanlıca dergi kupürlerini, bölgeye özgü taşların üzerine çocukluğunda duyduğu, gördüğü ve hayal ettiği döngüyü bir etkileşim içine girerek aktarıyor.

“ÇALIŞMALARIMI TAŞ ÜZERİNE RESMEDİYORUM”

Abalı, “Çalışmalarımı taş üzerine resmediyorum. Taşlarımız oniks taşı. Antikacılardan toparladığım kupürleri, kullandığım malzeme ve materyallerle bugüne taşımak istedim. Taş yaşanmış ve geçmişten gelen bir ürün. Derdimi, duygularımı düşüncelerimi illüstrasyonla anlatıyorum. Burası çok zengin bir bölge. Küçüklüğümde gördüğüm, duyduğum ve anlatılan efsaneler şu anki resimlerimin konusu oldu” diye konuştu.

İlk resmini ilkokulda çizdiğini söyleyen Abalı, “İlk olarak taş üzerine bir deney yapmıştım. Taşın enerjisini çok beğendiğim için taş üzerinde ilerlemeye karar verdim. Kapadokyalıyım. Yaşadığım bölgeye aşığım. Aşkımı taşlara yansıttım” dedi. (İHA)