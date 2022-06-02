Kapadokya’da yıkım tekrar başladı

Türkiye'nin önemli turizm merkezlerinden Kapadokya'da ara verilen kaçak yapıların yıkımına yeniden başlandı.

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Kapadokya’da pandemi nedeniyle uzun süredir ara verilen kaçak yapı yıkımları tekrar başlatıldı.

Ruhsatsız olan ve peribacalarına hasar verdiği belirlenen yapılar yıkılıyor.

Bu kapsamda Göreme beldesinde izinsiz yapılan iki katlı evin, peribacasına hasar verdiği tespit edildi.

Ev sahiplerinin binayı boşaltmasının ardından İl Özel İdaresi ekipleri, iş makineleri ile yıkım için bölgeye gitti. Ekiplerin çalışmasının ardından iki katlı ev yıkıldı.

Ekipler başka bölgelerde de kaçak olduğunu belirlediği yapıları yıkmaya devam edecek. (DHA)