Kapadokya’da peri bacalarına sprey boyalı tahrip  

Ortahisar ve Göreme beldesi yakınlarında bulunan peri bacalarına kimliği belirsiz kişilerce sprey boyalar ile yazılar yazılarak, zarar verildi.

“BU YAZILAR ÇOK ÇİRKİN”

Tarihi güzelliğe sahip bölgede peri bacalarına verilen zarar tepki çekti. Kapadokyada turist rehberliği yapan Ayla Artukoğlu, şöyle konuştu:

* Bu yazıların çirkinliği ben ve birçok insanı rahatsız edecektir. Yazıların yazıldığı yerin yaklaşık 30 metre ilerisinde Göreme açık hava müzesi bulunuyor.

* Göreme açık hava müzesi, dünyanın en önemli merkezlerinden birisi. Kapadokya’nın coğrafyası dünyada eşi ve benzeri olmayan bir coğrafya. Bu denli harika bir coğrafya sadece Kapadokya’da bulunuyor.

* Buranın korunması sadece devlet kanalıyla değil, insanlarımızın duyarlılığı ile de olmalı. Bu yazılar çok çirkin.

* İnsanlarımızın da bu tür yazılar yazanlara karşı tepki vermelerinin gerektiğine inanıyorum. Yabancı turistler açısından çok utanç verici bir durum. DHA