Kapalıçarşı’da restorasyon çalışmaları bitti

560 yıllık tarihi ile İstanbul'un en gözde tarihi yapıları arasında bulunan Kapalıçarşı'nın çatısı restorasyon çalışmalarının tamamlanmasının ardından 1 Temmuz’da yerli ve yabancı turistlerin ziyaretine açılacak. Belirli kurallar çerçevesinde ziyarete açılacak olan çatıya gelen turistler eşsiz manzaranın tadını çıkaracak.

Tarihi çatının ziyarete açılmasıyla ilgili konuşan Kapalıçarşı Yönetim Kurulu Başkanı Fatih Kurtulmuş, “1 Temmuz itibarıyla Kapalıçarşı’mızın çatısı yerli ve yabancı turizm için turistlerin ziyaretine açılacak. Tüm ziyaretçiler güvenli bir şekilde Kapalıçarşı’nın çatısına çıkabilecek ve fotoğraf çekebilecek. Burası 560 yıllık bir yer. Fakat sadece alışveriş değil kültür ve sanat , turizm, tarih için bir yaşam merkezi. Dolayısıyla bunu da paylaşmak istiyoruz” dedi.

800 BİN KİREMİT KULLANILDI

Restorasyon çalışmalarının titizlikle yürütüldüğünü belirten Kurtulmuş, “Burada çok ciddi bir çalışma yapıldı. Kapalıçarşı'nın çatısında James Bond'un bir filmi vardı. 2012’de tam bu yol üzerinde James Bond motosikletiyle buradan geçti. O sırada devrildi ve kiremitler zarar gördü. Çok nahoş bir durum oldu ve bu çatıyı tamamen restore ettik. 800 bin kiremit kullanıldı. 630 gün boyunca yüz kişi çalıştı. Yapılan çalışmalarla Kapalıçarşı'nın çatısı tamamlandı restorasyon olarak” diye konuştu. (İHA)



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