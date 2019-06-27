Kaparo nasıl yazılır? TDK güncel yazım kılavuzuna göre kaparo mu kapora mı?

Kaparo nasıl yazılır? TDK güncel yazım kılavuzuna göre kaparo mu kapora mı?

Türkçede kullanılan bir çok kelime söyleyiş ve yazılış biçimlerindeki farklılıklar nedeniyle yanlış yazılır. Bu kelimelerden biri de ‘kaparo’dur. Kaparo mu, kapora mı? Nasıl yazılır? TDK'ya göre anlamı ve doğru kullanımı ile ilgili merak ettiğiniz tüm detaylar haberimizde...

Türk Dil Kurumu’nun online yazım kılavuzu, çevrimiçi ortamda kelime sorgulama imkanı vermektedir. Türkçede bazı kelimelerin anlamları ve yazılış biçimleri sık sık bu sözlük üzerinde sorgulanmaktadır. Özellikle iki kelimenin yan yana gelişi ile oluşturulan yeni sözcüklerin nasıl yazıldığı en çok merak edilenler arasındadır. TDK’nın güncel yazım kılavuzunda sık sık aranan bu kelimelerden biri de ‘kaparo'dur.

KAPARO NE DEMEK: Bir sözleşmenin yapılışı sırasında, bağlanmayı güvenceye almak üzere, taraflardan birinin ötekine verdiği, miktarı anlaşmaya bağlı paraya verilen isim.

KAPARO NASIL YAZILIR?

Bu kelimenin “kaparo mu, kapora mı” olarak yazıldığı sorgulanır. Bu kelimenin doğru kullanımı kaparo şeklinde olmalıdır.

kapora (Yanlış kullanım)

kaparo (Doğru kullanım)

Cümle içinde kullanımı:

“Kiraladığı ev için emlakçıya kaparo bıraktı.”