Karabük’teki 5 bin 500 yıllık kaya yerleşkesinde yeni keşifler

Karabük'ün Eskipazar ilçesindeki Hadrianapolis Antik Kenti'nde yapılan kazılarda, 5 bin 500 yıllık yer altı kaya yerleşkesinde yeni keşifler yapıldı. Kazılarda, Bizans ve Roma dönemlerine ait yaşam izlerinin olduğu salonlar bulundu.

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Karabük Üniversitesi Arkeoloji Bölümü öğretim üyesi Doç. Dr. Ersin Çelikbaş başkanlığındaki ekip, 2022 yılında Eskipazar ilçesindeki Hadrianapolis Antik Kenti’nde yeni tarihi yapılar tespit etti. Bölgede, 5 bin 500 yıl öncesine ait yer altı kaya yerleşkesi bulundu. 2023 yılında kazı çalışmalarına başlandı. Kazılarda, toprak dolgular kaldırılarak, galerilere ulaşıldı. Bu galerilerde, Bizans ve Romalılara ait yaşam izlerinin olduğu salonlar bulundu.



YENİ GALERİLER VE SALONLAR TESPİT EDİLDİ

Kazı Başkanı Doç. Dr. Ersin Çelikbaş, “2022’de tespit ettiğimiz bu kaya yerleşkesinde 2023’te kazı çalışmalarını planladık. Bu yıl da kazı çalışmalarımızı burada gerçekleştirdik. Çalışmalarımıza devam etmekteyiz. Burada daha öncesinde bilinen bir yer olduğunu duymuştuk. Yerine geldiğimizde bir tonozlu galeri ile bir salona ulaştık. Buradan içerinin yoğun bir şekilde toprakla dolduğunu gördük. Dolgu toprağı aldıktan sonra ulaştığımız birinci salondan farklı noktalara giden yeni galeriler ortaya çıktı. Bu galerileri takip ettikçe ikinci salona ulaştık. İkinci salonda da yine üç noktada farklı yönlere giden galerileri gördük. Bu galerilerden bir tanesinin büyük bir salona ulaştığını da gördük. Bu salondan ise yine içerideki toprak dolguyu kaldırmaya devam ettikçe farklı noktalara giden yeni galeriler tespit ettik” dedi.

DİNİ BAĞLANTISI ARAŞTIRILIYOR

Doç. Dr. Çelikbaş, “Kalkolitik dönemden, özellikle Roma döneminde yoğun bir şekilde ve Bizans dönemine kadar da kullanım gördüğünü bize göstermiş oldu. Gelecek yıl da burada yine o tespit ettiğimiz ve kazısını henüz tamamlamadığımız 2024 yılı içerisinde galerilere devam edeceğiz. Bu yer altı kaya yerleşkesine girişi sağlayan galeriler içerisinde dikkat edeceğimiz noktalardan bir tanesi de galeriler içerisine sağlı sollu olarak aydınlatma nişleri yapılmış. Burasının mumlarla aydınlatıldığını söyleyebiliriz. Yine bir diğer tespitimiz ise bu galerilerde birkaç hayvan kabartması karşımıza çıktı. Dolayısıyla insanların burada yaşamlarını da sürdürdüğünü söyleyebiliriz. Ayrıca buranın bir dini bağlantısı var mı? Bunu da henüz tam olarak tespit etmiş değiliz ama bu konunun üzerinde de şu anda araştırmalarımıza devam ediyoruz. Tabii ilerleyen kazıların bu konuda bize daha çok veri sağlayacağını düşünüyoruz” ifadelerini kullandı.



DHA