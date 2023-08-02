Karadeniz’de üç bin yıllık kaya resimlerine ilk kez rastlandı

Doç. Dr. Okay Pekşen başkanlığındaki araştırmacılar Rize İkizdere'de, Bozkurt kavimlerine ait olduğu düşünülen üç bin yıllık kaya resimleri buldu. Pekşen, "Dünyada eşine az rastlanan örnekler" dedi.

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Rize’de geçen yıl Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın izniyle İkizdere ilçesinde başlayıp, Çamlıhemşin ve Hemşin ilçelerinde devam edecek olan arkeolojik yüzey çalışmalarında, kale kalıntıları, yerleşim yerleri ve bölgede Bozkurt kavimlerine ait olduğu düşünülen üç bin yıl öncesine ait kaya resimleri bulundu.

Bölgede sık orman dokusu içerisinde dört metre uzunluğundaki kayalara boyama yöntemi ile işlenmiş, dört silahsız atlı tasvirlere ve Türk toplumunun önemli simgelerinden olan kaya üzerine resmedilmiş hayat ağacı sembollerine ulaşıldı.



“KARADENİZ’DE İLK KEZ GÖRDÜK”

Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tarih Bölümü Eskiçağ Tarihi Anabilim Dalı Başkanı Doç. Dr. Okay Pekşen, “Boyama usulü yapılan kaya resimlerini Karadeniz’de ilk kez gördük. Artvin yakınlarında çizme yöntemiyle yapılmış olanları var. Kaya resimleri genellikle üç üslup ile yapılmaktadır. Boyama, vurma ve çizme yöntemleridir. Boyama üslubu ile yapılmış olan kaya resimleri, dünya genelinde de en az rastlanan örneklerden bir tanesidir. Çünkü boyanın çok çabuk tahrip olabilmesi, iklim koşullarına çok fazla maruz kalınca kaybolabiliyor. Bundan dolayı çok fazla tercih edilmez. Buna benzer örnekler Anadolu coğrafyasında açık havada değil, mağaralarda görebiliyoruz” diye konuştu. (DHA)