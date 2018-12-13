Karadeniz’in karayemişi belgesele konu oldu

Yönetmen Engin Yıldız, Karadeniz'de yetişen karayemişi 'Eski Evler ve Karayemişler' ismiyle belgesel yaptı. Yıldız, karayemişle ilgili, "Rengiyle, kokusuyla, çiçeğiyle, vahşiliğiyle, serinliğiyle, tadıyla vazgeçilmeyen bir hayat ağacı. Hem acımtırak bir Laz kirazı, hem mayhoş bir Gürcü kirazı. Karayemiş tipik bir Karadeniz paradoksudur" dedi.

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Yapım ve yönetmenliğini Engin Yıldız'ın yaptığı “Eski Evler ve Karayemişler” belgeseli Sarıyer Rıfat Ilgaz Kültür Merkezi'nde 21 Aralık saat 20.00'da İstanbul galasını gerçekleştirecek. Belgesel, Doğu Karadeniz güzergahını izleyerek karayemiş ve eski evlerin birlikteliğini konu alıyor. Mevsimleri takip ederek ilerleyen film, eski evleri ve onları saran karayemişleri, Karadeniz'in rengarenk olan peyzajları, insanları, dilleri ve gelenekleriyle birlikte ortaya seriyor. Gitgide kaybolmaya başlayan bu “armonik resimler”, belgeselin ana motiflerini oluşturuyor.

BİR KARADENİZ PARADOKSU

Bozcaada Uluslararası Ekolojik Belgesel Festivali Finalisti'leri arasında da yer alan belgesel ile ilgili konuşan Yıldız, şöyle diyor: “Karayemiş, Karadeniz insanı için esrarengiz bir aşk gibidir. Rengiyle, kokusuyla, çiçeğiyle, vahşiliğiyle, serinliğiyle, tadıyla vazgeçilmeyen bir hayat ağacı. Hem acımtırak bir Laz kirazı, hem mayhoş bir Gürcü kirazı. Karayemiş tipik bir Karadeniz paradoksudur. Hem unutulmayan, hem kolayca yüz çevrilen eski evlerin çatı diplerinde yapayalnız bir ağaç. Amacım, orada doğduğum ve çok iyi bildiğim bu coğrafyanın eski evleri ve karayemişlerini olabildiğince ayrıntılarla ortaya çıkarıp belgesel kameranın süzgecinden yansıtmak. Belgesel sinemanın temel ölçütlerine sadık kalarak filmi şekillendirirken, seyirciyi rahat ve özgür bırakan bir anlayışı tercih ettim.”