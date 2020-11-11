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Karagöz ustası Mahmut Hazım Kısakürek coronadan hayatını kaybetti
Karagöz ustası Mahmut Hazım Kısakürek coronadan hayatını kaybetti
Gölge oyunlarının Türkiye'deki son ustalarından, hayatını Hacivat ve Karagöz'ü yaşatmaya vakfetmiş Mahmut Hazım Kısakürek, corona virüsü nedeniyle hayatını kaybetti.
Mehmet SERBES
Kültür Sanat 11 Kasım 2020 - 15:23

1954 yılında Adana’da doğan Mahmut Hazım Kısakürek, orta öğretiminden sonra lise yerine 1969 yılında tiyatroya başladı.

Ankara Sanat Tiyatrosu, Ankara Birlik Tiyatrosu’nda uzun yıllar çalışıp Türkiye’yi dolaşan Kısakürek, hayatını sürdürmek için çeşitli işlerde çalıştı.

Kısakürek, daha sonraki yıllarda kendisini unutulmaya yüz tutmuş sahne kültürlerlerimizden Hacivat ve Karagöz oyunlarına adadı.

Karagöz ile birçok uluslararası festivale katılan Kısakürek, Adana Tiyatro Derneği ve Adana Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu’nun kurucuları arasında yer aldı. Bu arada birkaç sinema filminde rol aldı.

Bir süre önce yakalandığı Covid 19 nedeniyle tedavi görmekte olan ancak yaşamını yitiren Kısakürek, Adana Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu’nda oyuncu-eğitmen ve kukla sanatçısı olarak görev yapıyordu.

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Son güncelleme: 15:45 - 11.11.2020
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