Karakomik Filmler’in yıldızları sozcu.com.tr’ye konuştu: Dünyada benzeri yok

Cem Yılmaz’ın 18 Ekim Cuma günü vizyona girecek olan Karakomik Filmler’in basın gösterimi bu sabah gerçekleştirildi. Gösterime sinema yazarları katıldı. Erken saatlerde sinema salonunu dolduran yazarları selamlayan komedyen, ”Karakomik filmler, biraz eski bir fikirdi. Bir önceki yaz, 4,5 ay süren çalışma neticesinde 4 tane orta metraj öyküden oluşuyor. Bunların iki tanesi 18 Ekim’de vizyona girecek. Aşağı yukarı 20 küsur senedir uğraştığımız şeylerden bir tanesi. Eğlence sinemasıyla bir diğerini, bunun hangisi olduğunu ben de bilmiyorum, kaynaştırmaya çalıştığımız bir çabanın ürünüdür” dedi. Erken saatte gerçekleşen gösterim ile ilgili de espri yapan ünlü komedyen, “Kalkmaya ben de çok zorlandım ama geldiğiniz için çok teşekkür ederim” ifadelerini kullandı.

sozcu.com.tr’nin sorularını da yanıtlayan Cem Yılmaz, “Geçenlerde bir sohbette de sordular, ‘Bilim kurgu merakınız nereden geliyor’ diye. Açılmak istiyoruz. Burada çok sevenlerimiz var. Neden başka galaksilerden de olmasın? Öyle bir düşüncemiz var. İki farklı türde bir film, aslında 4 tanesi hazır. Ocak ayında diğer ikisini izleyeceğiz. Bunların hepsi uzun zamandır birikmişti. İçinde bir sürü sosyal hadise, eğlence, güldüğümüz, merak ettiğimiz, kafamıza takılan şeyleri anlattığımız bir filmler oldu. Çok güçlü bir oyuncu kadromuz var. Sinemaseverlerin çok seveceğini tahmin ediyorum. Güzel reaksiyonlar aldık, teşekkür ediyorum” dedi.

Geçtiğimiz dönemlerde sinema yapımcıları ile salon sahiplerinin arasındaki bilet krizi ile ilgili de konuşan Yılmaz, şöyle konuştu:

”Benim şahsen istediğim bir şey yoktu. Bütün film üreten insanların daha öncesinden uğraştığı şeylerdi. Biz sinema işletmeleriyle karşı karşıya gelmekten çok mutlu değildik zaten. Beraberce bir şey yapıyoruz. Burada uzun yıllardır sinema salonları belli düzeyde seyirciye konforlu film izletmek için gayret ediyor. Biz de içerik üreten tarafız, ikimiz beraber sinema seyircisine hizmet ediyoruz. Bence bu yanlış anlamadan ya da değişik yönlendirmelerden kaynaklanan bazı olaylar girmesinden böyle oldu. Düzelir diye düşünüyorum. Biz mısır karşıtı değiliz. Bu işin keyfi ama, iş şahsi değil. Hatta beni bir sinema seyircisi olarak ilgilendiren bir konu. Ben içerik üreten taraftayım, güzel şeyler yapmak için uğraşıyoruz.”

‘DİJİTAL PLATFORM SİNEMA SALONUNUN RAKİBİ OLMAYA ÇALIŞMIYOR’

Geçtiğimiz dönemlerde filmlerin vizyondayken dijital platformlarda da gösterilmesi ile ilgili de konuşan Yılmaz, “Bunlar yeni şeyler olduğu için adaptasyonda bir süreç yaşanıyor. Dijital platform sinema salonlarının alternatifi olmaya çalışmıyorlar. Başka bir alan yaratmaya çalışıyorlar. Dolayısıyla onlarla da bir sorunumuz yok bizim, ama biz sinema salonuna bir şey üreterek başladık, maceramız öyle devam edecek. Dijital platformlar bize başka imkan tanıdığı sürece onlara da bir şey üretiriz ama parasıyla” açıklamasını yaptı.

Ozan Güven ise Karakomik Filmler ile dünyada çok örneği olmayan bir tür denediklerini belirterek, “İlk yarı bir film, ikinci yarı başka bir film izlemek Türkiye'de değil dünyada bir ilk. Açıkçası reaksiyonları merak ediyoruz. Yaptığımız filmler güzel oldu, seyirlik oldu. Kimisinde gülüp çok eğleneceksiniz, kimisinde de gözleriniz dolacak. Böyle bir iş yaptığımız için çok mutluyuz. Sinema izleyicileri de umarım beğenirler” diye konuştu.

Necip Memili de Karakomik Filmler’de rol aldığı için çok mutlu olduğunu söyleyerek, “Televizyonda çok sert bir karakteri oynuyorum, burada bambaşka bir karakteri oynamak çok heyecan verici. Gerçekten Türkiye'de bir ilk. Bir bilete iki film. İnsanın gerçekten hayatında bir çok şeyi barındıran filmler ikisi de” dedi.

Umut Kurt ise bir filmde oynayıp da 4 filmde oynamış gibi hissettiğini belirterek, şöyle devam etti: “Afişlerin de hoşunuza gideceğini düşünüyoruz. Cem ağabeyin farklı canlandırdığı karakterler var. ‘G.O.R.A.' var ‘Hokkabaz' var. Bizim için güzel ve değişik bir deneyim oldu, umarım seyirci içinde aynısı olur.”

Sinema eleştirmeni Atilla Dorsay, filmler ile ilgili “Cem Yılmaz'ın mizahımızda bir doruk noktası ve halkın son derece ihtiyaç duyduğu ve topluca etrafında görmek istediği sanatçılardan biri olduğunu belirtmek isterim. Bu son filmine gelince eşit düzeyde bulmadım. İlk hikaye son derece ilgimi çekti. Son derece dramatik noktaları içeren, güldüren, akıcı bir filmdi. İkincisinde ise başlangıcı son derece ilgi çekici olmakla beraber, araya bilim kurgusal fantezi girince bence biraz sarsıldı. Tabi Cem Yılmaz'ın bilim kurguya olan merakı biliniyordu, daha önceki fimlerinden. Bu Türk sinemasının en iyi başardığı alan değil. İki film arasında düzey farkı var yine de gidilip seyredilmesi ve görülmesi gereken film. İnsanı rahatlatıyor” dedi. Bir diğer sinema eleştirmeni Ömür Gedik de iki filmi çok beğendiğini vurgulayarak, “Türler arasında gidip geldik. İlk filmin dramı çok kuvvetli, sistem eleştirisi çok kuvvetli” açıklamasını yaptı.