Karakter nasıl yazılır? TDK güncel yazım kılavuzuna göre karakter mi, karekter mi?

Karakter nasıl yazılır? TDK güncel yazım kılavuzuna göre karakter mi, karekter mi?

Türkçe'de kullanılan bir çok kelime söyleyiş ve yazılış biçimlerindeki farklılıklar nedeniyle yanlış yazılır. Bu kelimelerden biri de ‘karakter’dir. Karakter mi, karekter mi? Nasıl yazılır? TDK'ya göre anlamı ve doğru kullanımı ile ilgili merak ettiğiniz tüm detaylar haberimizde...

Türk Dil Kurumu’nun online yazım kılavuzu, çevrimiçi ortamda kelime sorgulama imkanı vermektedir. Türkçe’de bazı kelimelerin anlamları ve yazılış biçimleri sık sık bu sözlük üzerinde sorgulanmaktadır. TDK’nın güncel yazım kılavuzunda sık sık aranan bu kelimelerden biri de ‘karakter'dir.

KARAKTER NE DEMEK:

1- Ayırt edici nitelik.

2- Bir bireyin kendine özgü yapısı, onu başkalarından ayıran temel belirti ve bireyin davranış biçimlerini belirleyen, üstün ana özellik, öz yapı, ıra, seciye.

3- Bir kimsenin veya bir insan grubunun tutumu, duygulanma ve davranış biçimi.:

4- Basımda harf türü.

5- Bir eserde duygu, tutku ve düşünce yönlerinden ele alınan kimse.

6- Bireyin kendi kendine egemen olmasını, kendi kendisiyle uyum içinde bulunmasını, düşünüş ve hareketlerinde tutarlı, sağlam kalabilmesini sağlayan özellikler bütünü.

KARAKTER NASIL YAZILIR?

Bu kelimenin karakter mi, karekter mi olarak yazıldığı sorgulanır. Bu kelimenin doğru kullanımı karakter şeklinde olmalıdır.

karekter (Yanlış kullanım)

karakter (Doğru kullanım)

Cümle içinde kullanımı:

“Kitapta anlatılan karakterlerin ustaca seçilmiş olduğu belli.”