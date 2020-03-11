Karanlıkta Komedi oyununda omurunu kıran Ahu Yağtu yerine Özge Ünlü Tezcan geldi

Başrollerini Burcu Kara, Ahu Yağtu, Gökçe Özyol, Bülent Alkış gibi isimlerin paylaştığı ‘Karanlıkta Komedi’ oyunun basın toplantısı önceki gün gerçekleşti. Oyunun ilk gösteriminde sahnede ayağı takılan ve dengesini kaybedip düşen Yağtu’nun da katıldığı basın toplantısında, Ahu Yağtu’nun yerine geçici olarak sahneye Özge Ünlü Tezcan’ın çıkacağı açıklandı.

Yaklaşık iki hafta önce, Karanlıkta Komedi adlı oyunda, sahnede ayağı takılınca dengesini kaybedip düşen ve omur kırığı bulunan Ahu Yağtu’nun geçici bir süre yerine geçecek isim belli oldu. Yapılan basın toplantısında, Yağtu'nun yerine Özge Ünlü Tezcan'ın çıkacağı açıklandı.

Doktorunun 5 hafta evde istirahat verdiği ve omurganın en alt kuyruk sokumu bölgesinde omur kırığı olan Ahu Yağtu, ‘Şimdi ayağa kalktım ama oyunda yer alacak kadar iyi değilim, iyileşince tekrar sahnede olacağım. Kırık omurgada olduğu için operasyon yapılamıyor. Evde dinlenerek ve spor yaparak kemik kendi kendine kaynayacak inşallah” diye konuştu.



Her yerde aynı

Karanlıkta komedi adlı tiyatro oyunu ile izleyici karşısına çıkan Burcu Kara, Meryem Uzerli'nin “Kadınlara oyunculuk sektöründe maalesef cinsiyetçilik uygulanıyor. Geri planda bırakılıyoruz. Aynı işi yapıyoruz, ama erkekler daha çok para kazanıyor. Bu sadece Türkiye'de değil, dünyada da böyle. Oysaki hepimiz insanız. Aynı doğduk, aynı yere gideceğiz” açıklamasının doğru olduğunu ve bunun Türkiye dahil dünyanın her yerinde böyle olduğunu söyledi. Kara ‘Bazı istisnalar dışında tüm dünyada da böyle, Türkiye'de de durum aynı, tabii ki bunun kırılması gerekiyor' dedi.

Kara sözlerine şöyle devam etti: “Şöhretli insanları ayrı tutarak söylüyorum. Erkek fazla ya da kadın fazla veya eşit olsun diye bir kavram değil bu… Senaryodaki ağırlığa göre oyuncuya verilmesi gerekir bence. Performansına göre, işin içinde kapsadığı alana göre verilmeli başroller… Tabii ki fazla alacak her gün setteler, kimi oyuncu bir gün çalışır başrol her gün oradadır.”



Atilla Olgaç’tan farklı yorum

Kadın ve erkek oyuncular arasındaki adaletsizliğe katıldığını ve eşit olması gerektiğini söyleyen Atilla Olgaç, “Bu noktada dizi ve sinema sektörü ile tiyatroyu ayırmak gerekir” dedi. Olgaç şöyle devam etti: “Dizi ve sinema sektörü tiyatrodan farklı. Tiyatro er meydanı, dizide kazanılan para ayrı tiyatroda kazanılan ayrı, tiyatronun özelliği ayrı. Burası, yani tiyatro er meydanı, ama öbürü odun dahi olsa seni alıyor bir yere getiriyor.”