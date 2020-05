Karantina günlerini anlatacak olan Social Distance dizisinin çekimlerine başlandı

7 sezon boyunca beğeni ile izlenen Orange is The New Black dizisinin yapım ekibi, corona virüsü nedeniyle herkesin evde olduğu şu günlerde, yeni projeleri olan Social Distance'ın çekimlerine başlandığını açıkladı...

Yayınlandığı zaman herkes tarafından beğeni ile izlenen “Orange is The New Black” yapım ekibi, karantina günlerinde yeni bir dizi için kolları sıvadı. Ekibin üreteceği yeni bir antoloji dizisi olan “Social Distance” hakkında açıklama yapan ekip, yaptıkları basın açıklamasında “Hepimiz uzaktayken bağlantı kurma konusunda tutkulu hissediyoruz. İçinde yaşadığımız an hakkında hikayeler anlatan bir antoloji dizisi yaratmak için ilham aldık. Birlikte nasıl yaşadığımızı gösteren benzersiz, kişisel, derin insan hikayeleri anlatacağız. Kendimizi yeni bir şey yapmaya zorluyoruz. Oyuncular ve mürettebatımızın sağlıklı ve güvenli kalabilmesi için üretim koşullarını ayarlıyoruz” dedi.



Yapımcılara göre, yönetmen Diego Velasco diziyi uzaktan yönetecek. Showrunner Hilary Weisman Graham oturma odasından üretim yapacak ve oyuncular kendilerini evde otururken filme çekecek. Graham, Jenji Kohan, Tara Herrmann ve Blake McCormick yönetici yapımcı olarak görev yapacak. Ekibin yaptığı açıklamada ise şu cümlelere yer verildi; “Sosyal uzaklaşma deneyimi şu anda evrenseldir, ancak hiçbir bireysel hikaye aynı değildir. Sıradan ama geniş bir hikaye anlatarak, bu durumların içinde önemli bir an yakalamayı umuyoruz. Ve umarız ki “Social Distance” insanların birbirlerine daha yakın hissetmelerine yardımcı olur.”