Karantina Söyleşileri | Ezel Akay: Türk sineması 2021’de patlama yapacak

Usta yönetmen Ezel Akay, karantinada neler yaptığını, bu süreçte değişen planlarını, sinemanın bu süreçten nasıl etkileneceğini Sözcü TV'ye anlattı...

Yönetmen Ezel Akay, corona virüsü salgını yaşanmasaydı, 27 Mart’ta son filmi 9 Kere Leyla’yı izleyicilerle buluşturacaktı. Ancak pandemi nedeniyle filmin gösterimi ertelendi.

Bu süreçte evinde çalışmayı sürdürdüğünü ifade eden Ezel Akay, tüm dünyada sinema salonlarının ortak bir tarihte açılacağını söyledi. Eylül-Ekim’den önce sinema salonlarının açılmayacağını düşünen Akay, “Umudumuz Ekim-Kasım gibi 9 Kere Leyla’yı sinema salonlarına sokmak” dedi.

‘KAYNAKLARIN ARTIRILMASI LAZIM’

Umutsuz olmadığını söyleyen Akay, 2021’de Türk sinemasının patlama yapacağını düşündüğünü belirterek, “500 bin kişiden söz edebiliriz. Burada yönetmenleri ve ünlü oyuncuları kenara koyduğumuzda geriye kalan kısım aldıkları ücretle geçinirler. Bu ücret iptal oldu. Bir yıla yakın hiçbir şekilde para kazanamayacak bu insanlar. Onların bu meslekte kalabilmelerini sağlayacak destek tiplerine ihtiyaç var. Kanalların sinema filmlerine veya yeni tür dizilere ayırdıkları kaynakların artırılması lazım. Geçici bir süreliğine maaş bağlamak, uzun vadeli krediler vermek gibi yöntemler de yapılıyor. En son akla gelen sektör olduğunu düşünüyorum sinemanın. En göz önünde olan sektör olmasına rağmen” dedi.