Karantina Söyleşileri | Nebahat Çehre: ‘Sadece 65 yaş üstü için değil, genel bir yasa çıkmalı’

Karantina Söyleşileri | Nebahat Çehre: ‘Sadece 65 yaş üstü için değil, genel bir yasa çıkmalı’

Corona virüsü nedeniyle evden çıkmayan Nebahat Çehre, vaktini bol bol kitap okuyarak geçiriyor. 'Kişisel mesafede uzak, teknolojik mesafede yakınız' diyen Çehre 65 yaş üstü alınan kararla ilgili olarak da 'Sadece 65 yaş değil, genel bir yasa çıkmalı' diyor...

Dünyayı etkisi altına alan corona virüsü can almaya devam ederken, ülkeler de tedbirleri artırmaya, çeşitli önlemler almaya devam ediyor. Türkiye ise önce 65 yaş ve üstüne sokağa çıkma yasağı getirdi, iki gün önce ise 20 yaş ve altına… Her ne kadar önemli önlemler alınsa da, sokağa çıkma yasağının gelmesi gerektiğini düşünen pek çok kişi var. Bu isimlerden biri de Nebahat Çehre… Sokağa çıkma yasağından bu yana evde bol bol kitap okuyan, dostlarıyla görüntülü görüşme yaptığını dile getiren Çehre, aynı zamanda ekonomik anlamda da oldukça kaygılı. ‘Çalışanlarımızın birikimlerinin olduğunu düşünmüyorum bu yüzden mutsuzum’ diyen Çehre ile corona virüsünü ve etkilerini konuştuk…

Virüs sizi nasıl etkiledi?

Ülkemizi ve dünyayı beklediğimizden daha fazla etkiledi. Ben kişisel olarak zamanımın çoğunu evde geçiren biriyim herkesi etkilediği kadar beni de etkiledi…



Karantina günlerini nasıl değerlendiriyorsunuz?

Bol bol kitap okuyorum. Mutfağa girip bağışıklık sistemine yararlı olabilecek sebze başta olmak üzere yemekler hazırlıyorum. Televizyon izliyorum ve arkadaşlarımla FaceTime uygulaması ile görüntülü konuşuyoruz. Kişisel mesafeyi koruyoruz ama teknolojik mesafede dostlarımla oldukça yakınız.

Endişeleriniz var mı?

Ülke ve dünyamız için endişelerim elbette var. Önümüzde tam ve ne olduğunu anlamadığımız bir salgın var. Ayrıca ekonomik olarak da kaygılıyım çalışan kesim bu dönemde çok etkilendi ve etkilenecek çalışanlarımızın birikimlerinin olduğunu düşünmüyorum bu yüzden mutsuzum.



Evde olduğunuz süre boyunca yapmak isteyip de yapamadığınız neler yaptınız?

Aslında çok fazla rutinim bozulmadı arkadaşlarımla her hafta düzenli yemek ve kahve sohbetlerimizden geri kaldık sadece o kadar… Biraz da belki fazla dinlendim.

65 yaş üstü insanların, virüsü kapmaması için sokağa çıkması yasaklandı. Bu kararı nasıl değerlendiriyorsunuz?

Ülke genelinde ölümlerin çoğu 65 yaş üzeri olduğu için verilmiş doğru bir karar olduğunu düşünüyorum ama bu karar 65 yaş ve üzeri değil de tüm yaş gruplarını ilgilendirdiği için genel bir yasa daha sağlıklı olabilir ülkemiz için.



65 yaş üstü için sokağa çıkmama yasağı, aslında bu insanları korumak için alındı ama sanki hastalığı yaş almış insanlar yayıyormuş şeklinde bir algı var toplumda… Hoş olmayan görüntülere şahit oluyoruz. Bununla ilgili fikriniz nedir?

Tatsız videoları ben de izliyorum zaman zaman ama unutmamalıyız ortadaki sorun hep birlikte aşabileceğimiz bir süreç.

Siz kendinize çok iyi bakan bir sanatçısınız. Bu hastalıkla mücadele etmenin en önemli unsuru da bağışıklık sistemini güçlendirmek. Okurlara bir tavsiyeniz var mı bu konuda?

Ben bol bol yoğurt, pekmez ve sarımsak tüketmeye çalışıyorum. Yoğurtları evde kendim yapıyorum elimden geldiğince sebze ile besleniyorum.