Karaoğlan’ın yaratıcısı Suat Yalaz son yolculuğuna uğurlandı

Suat Yalaz, 88 yaşında geçtiğimiz gün hayatını kaybetti. Yalaz'ın yönetmen veya yapımcılığını yaptığı, senaryosuna imza attığı filmlerden “Son Osmanlı Yandım Ali”, “Altay'dan Gelen Yiğit / Karaoğlan”, “Bizanslı Zorba”, “Karaoğlan Yeşil Ejder”, “Şeytan Kafesi”, ”, “Karaoğlan Şeyh'ın Kızı” imza atan Yalaz’in cenazesi Zincirlikuyu camisind e kılınan öğle namazından sonra Zincirlikuyu mezarlığına defnedildi.

Cenazeye Altan Biçen, Aslan Şükür, Necati Derya, Özgür Ateş, Kudret sabancı, Ersin Burak, Ömer Muz, Mahmut Turan, Savaş Okutan, Necati Derya gibi tanınmış simalar katildi.



‘BABAMLA GURUR DUYUYORUM’

Oğlu Kaan Yalaz, “Babam yaptığı işi çok seviyordu. Yaptığı iş den daha fazlasını yapmayı severdi yetinmezdi. Onun için sinema filmleri yaptı. Türkiye kendisine yetmedi. Paris’e gitti. Babam Fransa’da bir yayın evi ile anlaştı. ‘Karaoğlan’ Fransızca konuşan ülkelerde yayınlandı. Büyük şeyler yaptı, büyük sanatçımızdı. Ben çok üzgünüm böyle bir babayı kaybettiğim için, onunla çok gurur duyuyorum. Kendisinden bahsedildiği zaman gurur duyardı” dedi.



