Şükrü Erbaş'ın yeni denemeler toplamı Çırpınıp İçinde Döndüğüm Dünya, Şükrü Erbaş'ın 2015-2019 yılları arasında, çeşitli dergilerde ve gazetelerde yayımlanmış yazılarından, kendisiyle yapılan iki kısa söyleşiden ve Erbaş'ın üç şiirinden oluşuyor… Erbaş insanı bütün tutkuları, iyilikleri ve kötülükleriyle toplumun büyük yalnızlığı, zamanın boğuntusu ve ağırlaşan bir yabancılaşma içinde okumayı sürdürüyor…

“Dönüp elli yıla varan zamana bakıyorum. İçimde göllenen güzel acılara, ıslık çalan sokaklara, saçlarını duvarlarda tarayan arkadaşlarıma. Derinlerde bir çocuk sessizce fısıldıyor: İyi ki şiir yazmışsın. İyi ki yazmışım diyorum ben de. İyi ki kalbim, dünyanın bütün mazlumlarının kederiyle ve sevinciyle çarpmış. İyi ki gaz lambasının duvarlara çizdiği o büyülü resimlerin zamanında büyümüşüm. İyi ki devrim düşüncesi beni insanların acılarına ve rüyalarına getirmiş. İyi ki Ömür Hanım, o büyük yalnızlıkta elimden tutmuş. İyi ki elma bahçelerinin, üzüm bağlarının, mısır püsküllerinin kokularıyla sabahlara çıkmışım. İyi ki…”

Gittikçe kararan bir dünyaya karşı, insanı insan eden büyük bir anlama ve sevme çabası.

Sayfa Sayısı : 104

Baskı Yılı : 2020

Yayınevi: Kırmızı Kedi Yayınları