Kardeş Türküler, 4 sanatçı ile 4 dilde “Ağladıkça”yı söyledi

Ara Dinkjian'ın Türkiye'de “Ağladıkça” adıyla bilinen bestesi “Picture”, dünyanın farklı ülkelerindeki dinleyicileri etkiledi ve etkilemeye devam ediyor. Dinkjian'ın sözsüz olarak 1986'da bestelediği bu ezgiye sonraki yıllarda dört farklı dilde söz yazıldı. Kardeş Türküler, bu dört dili ilk kez bir araya getirdi.

Ara Dinkjian'ın New York'ta, Kardeş Türküler ve Maral Ayvaz'ın İstanbul'da, Eleftheria Arvanitaki'nin Atina'da ve Yoav Itzhak'ın Tel Aviv'de yaptığı kayıtlar İstanbul'da bir araya getirildi ve düzenlendi. Videoyu, Kardeş Türküler youtube kanalından izleyebilirsiniz.

FARKLI DİLLER, BENZER DUYGULAR

Gülten Kaya'nın sözlerini yazdığı “Ağladıkça”yı Ahmet Kaya seslendirdi ve bu şarkı Türkiye'de çok sevildi. Yunanistan'da Lina Nikolakopoulou'nun sözleriyle “Meno Ektos” adını alan şarkıyı Eleftheria Arvanitaki seslendirdi ve şarkı en bilinen Yunanca şarkılar arasına girdi. “Picture”, İsrail'de Yoav Itzhak'ın İbranice sözleriyle “Ze Hazman Lisloach” ve yine Türkiye'de Maral Ayvaz Ermenice sözleriyle “Anverç Khavar” adını aldı.

Şarkıi Kardeş Türküler’in YouTube hesabında yayınlandı.