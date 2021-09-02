Kardeş Türküler barış için söyledi

Her yıl 1 Eylül tarihinde kutlanan Dünya Barış Gününde Kardeş Türküler, Sanatçılar Parkı'nda dinleyiciyle buluştu. Açılışı Kalk Gidelim şarkısıyla yapan grup, barış için söyledi.

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Beşiktaş Belediyesi, 1 Eylül Dünya Barış Günü’nde Sanatçılar Parkı’nda kurulan sahneye çağdaş halk müziğinde sevilen müzik grubu Kardeş Türküleri çıkardı. Uzun zamandır dinleyiciyle buluşamadıklarını dile getiren grup, sahneye barışın simgesi güvercinleri andıran beyaz kıyafetlerle çıktı.

Kardeş Türkiler, konseri izlemeye gelen yüzlerce dinleyenlerine unutulmaz bir gece yaşattı.

Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat, “1 Eylül Dünya Barış Günü'nde Kardeş Türküler Sanatçılar Parkımızda barışın ve kardeşliğin sesi oldu. Enerjisini bizimle paylaşan tüm komşularımıza ve sevgili Kardeş Türküler’e teşekkür ederim” dedi.

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