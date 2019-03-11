‘Kardeşler’ festival yolculuğunda

Ömür Atay’ın yeni filmi ‘Kardeşler’ 12 Nisan’da Türkiye’de sinemaseverlerle buluşmaya hazırlanıyor. Vizyon öncesinde film, festival yolculuğuna 7 Mart’ta başlayan Bulgaristan’ın en köklü film festivali 23. Sofya Uluslararası Film Festivali’nde Uluslararası Yarışma’da devam edecek. Mart ayında ayrıca 24. Nürnberg Türk-Alman Film Festivali’nde ana yarışma bölümünde de yarışacak.

Prömiyerini dünyanın önemli film festivallerinden 53. Karlovy Vary Film Festivali'nin Ana Yarışma bölümünde yapan filmin Türkiye'deki ilk gösterimi 25. Uluslararası Adana Film Festivali'nde gerçekleştirilmişti. Festivalden filmin başrol oyuncuları Yiğit Ege Yazar ve Caner Şahin En İyi Erkek Oyuncu Ödülleri ile dönerken, Gözde Mutluer de festivalde Türkan Şoray Umut Veren Genç Kadın Ödülü'nü kazanmıştı. Son olarak 17. Dhaka Uluslararası Film Festivali'nde ana yarışma bölümünde yarışan ‘Kardeşler'le Yiğit Ege Yazar En İyi Erkek Oyuncu Ödülü'ne layık görüldü.

Bir namus cinayetinin gölgesinde birbirlerinin kaderini yaşamak zorunda kalan iki kardeşin hesaplaşmasının anlatıldığı filmin başrollerini genç oyuncular Yiğit Ege Yazar, Caner Şahin ve Gözde Mutluer paylaşırken onlara Nihal Koldaş, Erol Afsin, Cankat Aydos, Mürtüz Yolcu, Yiğit Çakır, Onur Dikmen, Cem Zeynel Kılıç ve Ozan Çelik eşlik ediyor.

İSTANBUL VE ESKİŞEHİR’DE ÇEKİLDİ

Senaristliğini ve yönetmenliğini Ömür Atay'ın, yapımcılığını Funda Ödemiş'in üstlendiği ‘Kardeşler'in çekimleri Eskişehir ve İstanbul'da gerçekleştirildi. Türkiye- Almanya-Bulgaristan ortak yapımı olan film, T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğü, Eurimage ve FFHSH (Hamburg Film Fonu) desteği ile çekildi.