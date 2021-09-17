Karikatür meraklıları bu festivalde buluşuyor

İstanbul Kadıköy’deki Yoğurtçu Parkı’nda 24 Eylül’de Kadıköy Çizgi Festivali başlıyor.

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Kadıköy Çizgi Festivali 3 gün sürecek ve festivalde çizerlerin yer alacağı söyleşiler, canlı çizimler, imza günleri, film gösterimleri gibi renkli etkinlikler yer alacak. Festival alanında kurulan stantlarda çizgi roman, karikatür dergileri ve ürünleri de meraklısı ile buluşacak. Programın mezat bölümünde ise nadir bulunan, çizgi ve karikatür dünyasının dergi ve çizimleri meraklılarına açık artırma yoluyla sunulacak. Festivalde çocuklar da unutulmadı. Çocuk yayınevi stantları ile birlikte çocuklar için atölye çalışmaları da gerçekleştirilecek. (İHA)