Bu web sitesi ne yazık ki Internet Explorer 9 ve altını desteklememektedir. Lütfen web tarayıcınızı Internet Explorer 10 ve üstü bir sürüme yükseltiniz.
- Trend Aramalar -
Title area
Karmakarışık nasıl yazılır? TDK’ya göre ‘karma karışık’ bitişik mi, ayrı mı yazılır?
Karmakarışık nasıl yazılır? TDK’ya göre ‘karma karışık’ bitişik mi, ayrı mı yazılır?
Türk Dil Kurumu (TDK) güncel yazım kılavuzu ile internet ortamında hizmet vermektedir. Birçok kelimenin nasıl yazıldığı bu güncel sözlük sayesinde online olarak sorgulanabilmektedir. Bu sayfada en çok sorgulanan sözcük tipleri bitişik ya da ayrı yazılması gerekenlerdir. Bu sözcüklerden biri de ‘karmakarışık’tır. Karmakarışık mı, karma karışık mı? Nasıl yazılır? TDK'ya göre anlamı ve doğru kullanımı ile ilgili merak ettiğiniz tüm detaylar haberimizde...
Sozcu.com.tr
Kültür Sanat 7 Ocak 2020 - 12:20

Türkçede özellikle iki sözcüğün yan yana gelerek oluşturduğu yeni sözcük ya da sözcük öbeklerinin nasıl yazıldığı çok karıştırılır. Türkçeyi yazım kılavuzuna uygun bir şekilde kullanmak isteyenlerin sık sık yazılışını merak ettikleri sözcüklerden biri de ‘karmakarışık'tır.

KARMAKARIŞIK NE DEMEK:

1- Dağınık, düzensiz, çok karışık.

2- Huzursuz, kararsız, karmaşık.

KARMAKARIŞIK NASIL YAZILIR?

Bu kelimenin karmakarışık mı, karma karışık mı olarak yazıldığı sorgulanır. Bu kelimenin doğru kullanımı karmakarışık şeklinde olmalıdır. Yani birleşik yazılmalıdır.

karma karışık (Yanlış kullanım)
karmakarışık (Doğru kullanım)

Cümle içinde kullanımı:

“Dün gece karmakarışık rüyalar gördüm.”

İLGİLİ HABERCambaz nasıl yazılır? TDK güncel yazım kılavuzuna göre cambaz mı, canbaz mı?
Etiketler