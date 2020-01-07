Karmakarışık nasıl yazılır? TDK’ya göre ‘karma karışık’ bitişik mi, ayrı mı yazılır?
Türkçede özellikle iki sözcüğün yan yana gelerek oluşturduğu yeni sözcük ya da sözcük öbeklerinin nasıl yazıldığı çok karıştırılır. Türkçeyi yazım kılavuzuna uygun bir şekilde kullanmak isteyenlerin sık sık yazılışını merak ettikleri sözcüklerden biri de ‘karmakarışık'tır.
KARMAKARIŞIK NE DEMEK:
1- Dağınık, düzensiz, çok karışık.
2- Huzursuz, kararsız, karmaşık.
KARMAKARIŞIK NASIL YAZILIR?
Bu kelimenin karmakarışık mı, karma karışık mı olarak yazıldığı sorgulanır. Bu kelimenin doğru kullanımı karmakarışık şeklinde olmalıdır. Yani birleşik yazılmalıdır.
karma karışık (Yanlış kullanım)
karmakarışık (Doğru kullanım)
Cümle içinde kullanımı:
“Dün gece karmakarışık rüyalar gördüm.”