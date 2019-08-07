Karnabahar nasıl yazılır? TDK güncel yazım kılavuzuna göre karnabahar mı, karnıbahar mı?

Karnabahar nasıl yazılır? TDK güncel yazım kılavuzuna göre karnabahar mı, karnıbahar mı?

Türkçede kullanılan bir çok kelime söyleyiş ve yazılış biçimlerindeki farklılıklar nedeniyle yanlış yazılır. Bu kelimelerden biri de ‘karnabahar’dır. Karnabahar mı, karnıbahar mı? Nasıl yazılır? TDK'ya göre anlamı ve doğru kullanımı ile ilgili merak ettiğiniz tüm detaylar haberimizde...

Türk Dil Kurumu’nun online yazım kılavuzu, çevrimiçi ortamda kelime sorgulama imkanı vermektedir. Türkçede bazı kelimelerin anlamları ve yazılış biçimleri sık sık bu sözlük üzerinde sorgulanmaktadır. TDK’nın güncel yazım kılavuzunda sık sık aranan bu kelimelerden biri de ‘karnabahar'dır.

KARNABAHAR NE DEMEK: Turpgillerden, çiçekleri etli ve tanecikli bir görünüşte olan, yaprakları lahana yaprağına benzeyen, sebze olarak kullanılan bir bitki (Brassica oleracea botrytis).

KARNABAHAR NASIL YAZILIR?

Bu kelimenin “karnabahar, karnıbahar” olarak yazıldığı sorgulanır. Bu kelimenin doğru kullanımı karnabahar şeklinde olmalıdır.

karnıbahar (Yanlış kullanım)

karnabahar (Doğru kullanım)

Cümle içinde kullanımı:

“Artık pazar tezgahlarında karnabahar bulunmuyor.”