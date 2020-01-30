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Karoser nasıl yazılır? TDK güncel yazım kılavuzuna göre karoser mi, karisör mü?
Karoser nasıl yazılır? TDK güncel yazım kılavuzuna göre karoser mi, karisör mü?
Türkçe'de kullanılan bir çok kelime söyleyiş ve yazılış biçimlerindeki farklılıklar nedeniyle yanlış yazılır. Bu kelimelerden biri de ‘karoser’dir. Karoser mi, karisör mü? Nasıl yazılır? TDK'ya göre anlamı ve doğru kullanımı ile ilgili merak ettiğiniz tüm detaylar haberimizde...
Sozcu.com.tr
Kültür Sanat 30 Ocak 2020 - 11:46

Türk Dil Kurumu’nun online yazım kılavuzu, çevrimiçi ortamda kelime sorgulama imkanı vermektedir. Türkçe’de bazı kelimelerin anlamları ve yazılış biçimleri sık sık bu sözlük üzerinde sorgulanmaktadır. TDK’nın güncel yazım kılavuzunda sık sık aranan bu kelimelerden biri de ‘karoser'dir.

KAROSER NE DEMEK: Otomobilde, mekanizmayı oluşturan motor, makine, tekerlek, şasi vb. bölümlerin dışında kalan, görünen dış bölüm.

KAROSER NASIL YAZILIR?

Bu kelimenin karoser mi, karisör mü olarak yazıldığı sorgulanır. Bu kelimenin doğru kullanımı karoser şeklinde olmalıdır.

karisör (Yanlış kullanım)
karoser (Doğru kullanım)

Cümle içinde kullanımı:

“Aracın karoserinde büyük hasar vardı.”

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Son güncelleme: 11:47 - 30.01.2020
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