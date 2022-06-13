Kars’a renk katan menderes

Kars'tan doğan ve yılan gibi kıvrılarak Arpaçay'dan geçen menderes, uzun yolculuğunun ardından Hazar Denizi'ne dökülüyor.

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Dört mevsim bir başka güzelliğe bürünen Arpaçay Menderesi’nde yaz güzelliği görenleri adeta büyülüyor.

Çıldır Gölü’nden başlayıp Arpaçay Carcı, Telek, Tepecik, Okçuoğlu ve Meydancık köylerinden geçen menderes, Arpaçay Barajı’nda Kars Çayı ve Karahan Çayı ile buluştuktan sonra, Aras Nehri sularıyla İran ve Azerbaycan’ı geçerek dünyanın en büyük gölü olan Hazar Denizi’ne karışıyor.

“DÖNE DÖNE GİDİYOR”

Etrafında koyun ve kuzu seslerinin yükseldiği, yeşil ve gökyüzünün mavisiyle birleşerek deli gibi akan Arpaçay Menderesi’nin kıvrıla kıvrıla aktığını belirten vatandaşlar, “6-7 köyü geçiyor, böyle döne döne, Ermenistan’a kadar gidiyor” dedi.

Havadan görüntülenen Arpaçay Menderesi kartpostal görüntüler ortaya çıkardı. (İHA)