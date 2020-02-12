Karşılaşmalar hep sürer. Bir şeyle karşılaşmamızın bittiğini sandığımızda bile artık o şeyin yokluğuyla karşılaşırız. Hem iç hem de dış dünyamızda…

Bu karşılaşmalarla dönüşür, birleşir, ayrılır; hayatımızı bu karşılaşmalardan inşa ederiz. Karşılaşma dediğimiz, ötekiyle bir araya gelmeyi, yüzleşmeyi, kendini açmayı ve karşı tarafın açılmasını içeriyor.

Karşılaşmalar ilişkileri doğuruyor, birlikteliği sağlıyor. Karşılaşmalarla beraber değişiyoruz, ilişkilerin dönüştürücü işlevi sayesinde başka biçimler alıyoruz.

Yazar Hakkında:

Tuğçe Isıyel, 1986 İstanbul doğumlu. Klinik psikolog, psikoterapist. Eğitim hayatına İstanbul ve kısa bir süre de Londra'da devam etmiştir. Kurucusu olduğu Polente Psikoloji'de yetişkin ve çiftlerle psikoterapi çalışmalarını sürdürüp “Psikanalitik Edebiyat Okumaları” başlıklı bir atölye çalışması yapmaktadır.

2012 yılından beri çeşitli mecralarda inceleme, deneme, eleştiri türünde yazıları yayımlanmaktadır. Tezer Özlü'ye Armağan kitabına yazılarıyla katkıda bulunmuş, İstanbul'un Sakinleri adındaki öykü kitabını ise yayıma hazırlamıştır. Robert A. Johnson'ın She-Kadın Psikolojisini Anlamak ile He-Erkek Psikolojisini Anlamak adlı kitaplarının editörlüğünü yapmıştır.