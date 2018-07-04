Kars’ta Hazreti İsa portreli sikkeler bulundu

Kağızman ilçesinde elektrik direği dikmek için yapılan kazıda bulunan Ortaçağ dönemine ait 444 bakır Bizans sikkesi Kars Müze Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi

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Kars’ın Kağızman ilçesinde, elektrik direği dikmek için yapılan kazıda, üzerinde Hazreti İsa portresi olan Ortaçağ dönemine ait 444 bakır Bizans sikkesi bulundu. İlçeye bağlı Çayarası köyünde elektrik direği dikimi yapan Aras EDAŞ personeli, bir direğin temel kazısı sırasında bakır sikkelere rastladı. Durumun jandarma ekiplerine bildirilmesi üzerine bölgeye ekipler sevk edildi. 10. yüzyıla ait bakır sikkeler, Kars Müze Müdürlüğünde görevli 3 arkeoloğun incelemesi sonrası İlçe Jandarma Komutanlığına getirildi. Jandarmadaki işlemlerin ardından, 444 bakır Bizans sikkesi Kars Müze Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.

Kars Müze Müdürü Necmettin Alp, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Aras EDAŞ işçilerinin çalışması sırasında bakır sikkelere rastlanması üzerine Kars Valisi Rahmi Doğan’ın talimatları doğrultusunda 3 arkeoloğun görevlendirildiğini bildirdi. Yapılan incelemede, bulunanların Bizans sikkesi olduğunun anlaşıldığını dile getiren Alp, “Sikkeler 10. yüzyıl Ortaçağ dönemine ait. Sikkelerin ön yüzünde Hazreti İsa portresi, arka yüzünde 4 satır ‘Hristiyanların Hristiyan’ı kralların kralı’ yazısı mevcut. Sikkelerin tamamı aynı döneme ait

Bizans sikkesi.” diye konuştu. Müze müdürlüğü görevlilerinin çalışmalarının devam ettiğini anlatan Alp, “Sikkeler müzeye geldikten sonra gerekli envanter çalışmaları ve diğer

tasnif çalışmalarını yapacağız. Konunun çalışmaları uzman arkadaşlarımızın gözetiminde devam ediyor. Sikkelerin çıktığı yerden koordinatlar aldık, oraların durumuna bakacağız. Tescil durumu varsa bölge kuruluna gerekli yazışmaları yapacağız.” ifadesini kullandı.