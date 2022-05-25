Kartal Belediye Başkanı’ndan konseri yasaklanan Niyazi Koyuncu’ya davet

Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel, Pendik Sahil Meydanı'nda vereceği konser Pendik Belediyesi tarafından yasaklanan Niyazi Koyuncu'yu, Kartal Kitap Fuarı'nın açılışına davet etti. Koyuncu da Yüksel'e teşekkür ederek "Orada olup şarkılarımızı özgürce tüm halkımız ile söyleyeceğiz" yanıtını verdi.

Sozcu.com.tr

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Müzisyen Niyazi Koyuncu’nun, Pendik Sahil Meydanı’nda düzenleyeceği konser AKP’li Pendik Belediyesi tarafından yasaklanmıştı.

Yasağı sosyal medya hesabından duyuran Koyuncu “Pendik Halk Eğitim Merkezi’nin 25.05.2022 tarihinde Sahil Meydanı’nda düzenleyeceği etkinlikte sahne almam, Pendik Belediye Başkanlığı tarafından engellenmiştir. Belediye, iptal gerekçesi olarak kurumlarının ‘değer yargılarını ve görüşlerini’ paylaşmayan bir müzisyenin, Pendik meydanlarında konser yapmasına müsaade edilemeyeceğini sunmuştur. Tüm yasaklara ve ötekileştirme çabalarına rağmen şarkılarımızı hep birlikte ve daha gür söylemeye devam edeceğiz” paylaşımında bulunmuştu.

BELEDİYE BAŞKANI KARTAL’A DAVET ETTİ

Bu paylaşımın ardından Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel, sosyal medya hesabından müzisyen Niyazi Koyuncu’yu Kartal Kitap Fuarı açılışına davet ederek “Kartalımızın sahneleri sana her zaman açıktır sevgili Niyazi Koyuncu. 10 Haziran’da başlayacak Kitap Fuarımızın açılışını birlikte yapmak için seni Kartal’a davet ediyoruz” çağrısında bulundu.

Çağırıya sosyal medya üzerinden yanıt veren Koyuncu, Yüksel’e teşekkür ederek “Nazik davetiniz için ve daha kıymetlisi, desteğiniz için çok teşekkür ederim. Orada olup şarkılarımızı özgürce tüm halkımızla beraber söyleyeceğiz” dedi.

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