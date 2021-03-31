Belediyeden tiyatroculara destek

Yaptığı aylık programlar ve Sanatçılara Destek Konserleri ile başta Kartal'da ikamet eden sanatçılar olmak üzere kültür sanat sektöründeki birçok değerli ismi online etkinlikler aracılığı ile Kartallı sanat severler ile buluşturan Kartal Belediyesi, Mart ayı boyunca da tiyatro oyunlarını ekranlara taşıdı.



Aynı zamanda ekonomik zorlukla mücadele eden sanatçılara bir nebze de olsa destek vermeyi amaçlayan Kartal Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü Mart ayı boyunca; Shirley Valentine, Nereye Gitti Bütün Çiçekler, Tartuffe, Hiç Kimsenin Öyküsü, Sinkaf, Marion ile Mehmet, İyi Kötü Çirkin, Ortaya Karışık, Dünya Tiyatrolar Haftası'nda Erkan Can ile Söyleşi, Ben Sen O, Gülmek Güzel Şey adlı tiyatro oyunlarını, söyleşileri ve çocuk oyunlarını sosyal medya hesaplarından online olarak paylaştı.



(İHA)

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