Kartal, kapılarını masal festivaline açıyor

Kartal Belediyesi Masal Müzesi, kapılarını bu defa ‘’Masal Festivali’’ için açıyor. Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel’in öncülüğünde, 23-24-25 Ağustos 2019 tarihlerinde gerçekleştirilecek olan festivalde; birbirinden değerli yazarların, sanatçıların ve eğitimcilerin katılımlarıyla atölye çalışmaları, söyleşiler, konserler, tek kişilik performanslar ve animasyon gösterileri gerçekleştirilecek.

Festivalin açılışı, 23 Ağustos saat 17.00'de, Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel'in ve Şair Yazar Sunay Akın'ın katılımları ile gerçekleştirilecek. Açılıştan sonra ise Tiyatro Sanatçısı Hamit Demir, ‘'Bir Dünya Masal'' adlı oyununu sergileyecek. 24 Ağustos saat 12.00'de, Yazar Sabri Koz'un ‘'Nasreddin Hoca: Dünyaya Açılan Penceremiz'' adlı söyleşisi ile devam edecek olan festivalde; aynı gün saat 16.00'da, Yazar Şermin Yaşar, ‘'Çocuk ile Sohbet'' adlı söyleşisini gerçekleştirip kitaplarını imzalayacak. Tek Kişilik Performanslar, 24 Ağustos'ta da devam edecek. Saat 19.00'da, Tiyatro Sanatçısı Sevinç Erbulak, ‘'Çocuklara, Yetişkinlere ve Çocuk Yetişkinlere Masallar'' adlı performansını sahneleyecek. Saat 21.00'e gelindiğinde ise, Şair Yazar Sunay Akın'ın ‘'Uçan Halılardan Apollo 11'e'' adlı söyleşisiyle festivalin ikinci günü tamamlanmış olacak.

Festivalin son günü 25 Ağustos'ta; Yazar Ömür Kurt, ‘'Çocuk Psikolojisi ve Masallar'' adlı söyleşisini saat 13.00'te, Yazar Koray Avcı Çakman ise ‘'Evvel Zaman İçinde'' isimli söyleşisini saat 15.00'te gerçekleştirecek. Festival, aynı gün saat 20.30'da, Tiyatro Sanatçısı Levent Üzümcü'nün ‘'Sanat ve Toplum'' adlı oyununu sahneye koymasıyla sona erecek.

Kartal Belediyesi Masal Müzesi'nde gerçekleştirilecek olan festivalin diğer etkinlikleri ise sırasıyla şunlar olacak:

– 23 Ağustos 2019: Geleneksel Çocuk Oyunları Atölyesi, Karagöz ve Hacivat Atölyesi, Ceren Kerimoğlu'nun ‘Masalın Büyüsü' Söyleşisi, Masallardan Melodilere Çocuk Atölyesi, Prof. Dr. Bayram Durbilmez'in ‘Mitten Efsaneye Efsaneden Destana Dede Korkut' Söyleşisi.

– 24 Ağustos 2019: Erken Çocukluk Anlatılarında Toplumsal Cinsiyet Atölyesi, Özcan Yüksek ile ‘Şehrazad'ın Sırları' Söyleşisi, Küçük Prens Atölyesi, ‘Bir Bavul Masal' Çocuk Tiyatrosu.

– 25 Ağustos 2019: Bebeğini Dik ve Oyna Bez Bebek Tasarım Atölyesi, Şapkadan Çıkan Masallar Atölyesi, Çocuklara Şarkılar Ritmik Oyunlar (Konser).