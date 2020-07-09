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Kaş Caz Festivali başlıyor
Kaş Caz Festivali başlıyor
Bu yıl 3 gün sürmesi planlanan Kaş Caz Festivali 28-29-30 Ağustos’ta düzenlenecek.
Kültür Sanat 9 Temmuz 2020 - 14:31

Birsen Tezer, Korhan Futacı, Jülide Özçelik, piyanist Aydın Esen ve Randy K. Esen, Can Kozlu,Sattas, Kolektif İstanbul ve ayrıca Uç Uç, Social Inclusion Band, Esen-Dündar-Banar Trio bu yıl festival boyunca caz severlere bir araya gelecek.

Kaş Caz Festivali Programı şekilde:

1.Gün – 28 Ağustos Cuma

Mesut Yücel (Happy Hour)
Kolektif Istanbul
Uç Uç
Sattas
Jam Session

2.Gün – 29 Ağustos Cumartesi

Ahmet Nebi (Happy Hour)
Social Inclusion Band
Julide Özçelik
Korhan Futacı
O2 Pub After Party

3.Gün – 30 Ağustos Pazar

Happy Hour
Esen-Dündar-Banar Trio
Birsen Tezer
Aydın Esen & Randy K. Esen
Jam Session

Son güncelleme: 15:32 - 09.07.2020
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