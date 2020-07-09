Kaş Caz Festivali başlıyor
Birsen Tezer, Korhan Futacı, Jülide Özçelik, piyanist Aydın Esen ve Randy K. Esen, Can Kozlu,Sattas, Kolektif İstanbul ve ayrıca Uç Uç, Social Inclusion Band, Esen-Dündar-Banar Trio bu yıl festival boyunca caz severlere bir araya gelecek.
Kaş Caz Festivali Programı şekilde:
1.Gün – 28 Ağustos Cuma
Mesut Yücel (Happy Hour)
Kolektif Istanbul
Uç Uç
Sattas
Jam Session
2.Gün – 29 Ağustos Cumartesi
Ahmet Nebi (Happy Hour)
Social Inclusion Band
Julide Özçelik
Korhan Futacı
O2 Pub After Party
3.Gün – 30 Ağustos Pazar
Happy Hour
Esen-Dündar-Banar Trio
Birsen Tezer
Aydın Esen & Randy K. Esen
Jam Session