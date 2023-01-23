Kasıtsız adam öldürmekle suçlanan Alec Baldwin, Rust’ı çekmeye devam edecek

2021 yılında Rust filmi çekimleri sırasında yaşanan trajik kazada Halyna Hutchins, Alec Baldwin'in elindeki silahtan çıkan kurşun yüzünden hayatını kaybetmişti. Baldwin, şimdi kasıtsız adam öldürmekle suçlanırken filmin çekimlerine de devam etme kararıyla dikkat çekiyor.

Sozcu.com.tr

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21 Ekim 2021’de Hollywood trajik bir kaza ile sarsıldı. Ünlü oyuncu Alec Baldwin, Rust filminin çekimlerinde görüntü yönetmeni Halyna Hutchins’in ölümüne neden olmuş, yönetmen Joel Souza’yı da ağır bir şekilde yaralamıştı.

Baldwin olay sonrasında şoka girerken, silahın dolu olduğunu bilmediğini söylemiş ve silahtan sorumlu kişilere dikkat çekmişti. Baldwin isteyerek öldürme ve yaralama suçlarını işlemiş olmasa da film setinde çalışan pek çok kişi Baldwin’in de içinde bulunduğu yapım ekibinin ihmalkarlığından şikayetçi olmuştu.

Hala devam eden davalarda geçtiğimiz hafta Santa Fe bölge savcısı, ünlü oyuncu Alec Baldwin’in kasıtsız adam öldürmeden suçlanacağını ve dava açılacağını söyledi.

New Mexico savcıları yaptıkları açıklamada, Baldwin’in kazara vurulma nedeniyle suçlanan üç oyuncu ve ekip üyesinden biri olduğunu söyledi. Silahlardan sorumlu Hannah Gutierrez Reed de kasıtsız adam öldürmekle suçlanırken, birinci yönetmen yardımcısı David Halls ölümcül bir silahı ihmal edip kullanma suçunu kabul etti.

Şimdi de Baldwin’in film çekimlerine devam edeceği basına yansıyor. Western filminin yapımından sorumlu avukatlardan Melina Spadone, “Setteki güvenlik görevlileri her türlü çalışan silah veya mühimmat kullanımını yasaklayacak” dedi.

Daha önce The New York Times, Baldwin’in filmin başrolünü üstlenmeye devam edeceğini ve çekimde yaralanan Joel Souza’nın yönetmen olarak geri döneceğini ileri sürmüştü.

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