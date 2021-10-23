Kate Beckinsale: Zeka Hollywood’daki kadınlar için handikap

Ünlü oyuncu Kate Beckinsale, çocukluğunda yaptırdığı IQ testinde 152 puan aldığını ancak zekanın Hollywood'daki kadınlar için bir handikap olduğunu öne sürdü.

Sozcu.com.tr

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Dünyaca ünlü İngiliz oyuncu Kate Beckinsale, katıldığı The Howard Stern Show’da çarpıcı açıklamalarda bulundu.

48 yaşındaki oyuncu, zekanın Hollywood’daki kadınlar için bir handikap olduğunu söyledi.

Oyunculuk kariyerine başlamadan önce Oxford Üniversitesi’nde Fransız ve Rus edebiyatı eğitimi alan Beckinsale, zekasının işine yararı olmadığını öne sürdü.

Çocukluğunda yaptırdığı IQ testinde 152 puan aldığını belirten Beckinsale, “Gittiğim her doktor ya da karşılaştığım her insan, ‘Eğer yüzde 30 daha az zeki olsaydın çok daha mutlu olurdun’ dedi” ifadelerini kullandı.